Quem visitar o estande da Embrapa na Anuga Select Brazil 2024 poderá conhecer e degustar o vinho Lorena Ativa, uma nova opção de vinho branco com maior quantidade de compostos benéficos à saúde, como polifenóis e resveratrol, o Lorena Ativa, que será apresentado pela Adega Chesini (Farroupilha-RS) e desenvolvido em conjunto com a Embrapa Uva e Vinho.

Com uma coloração amarelo dourado, notas cítricas, lembrando a lima, o vinho apresenta um sabor moscatel, com uma graduação alcoólica de 11,5%.

Elaborado a partir de um pacote tecnológico que combina três tecnologias da empresa de pesquisa: a uva branca aromática BRS Lorena, originária do Programa de Melhoramento Genético ‘Uvas do Brasil’; a utilização da levedura autóctone Saccharomyces cerevisiae 1vvt97, isolada pela equipe de Microbiologia da Unidade, e um protocolo inovador de vinificação, com detalhes precisos de maceração e fermentação, de forma a promover uma extração adicional de compostos da casca e da semente.

Esse pacote está à disposição de produtores interessados para exploração comercial, a partir de acordo com o Setor de Prospecção de Avaliação de Tecnologias (SPAT) da Embrapa Uva e Vinho (telefone: (54) 3455-8082 ou pelo e-mail: cnpuv.spat@embrapa.br).

A Vinícola também irá apresentar outras opções de vinhos elaborados com as cultivares autênticas brasileiras BRS Lorena, BRS Rúbea e BRS Cora, que compõem a Linha Le Ragazze. Os vinhos das uvas BRS Rúbea e BRS Cora possuem aromas de frutas vermelhas maduras, como morango e groselha, e com taninos aveludados, diferenciando-se na sua coloração: o de Cora é violáceo intenso e o de Rúbea é vermelho-rubi intenso. Já o vinho de BRS Lorena é um vinho leve e refrescante, com coloração amarelo palha com reflexos esverdeados e com aroma que lembra flores brancas e frutas como pera madura e pêssego.