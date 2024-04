A cidade de Santa Bárbara D’ Oeste irá sediar pela primeira vez a realização do maior festival de churrasco do Estado de São Paulo, o Burning Fest Batalha de Assadores, que irá acontecer a partir desta Quinta feira 11 a 14 de abril no Estacionamento do Tivoli Shopping, com entrada Gratuita, shows ao vivo com uma line UP de Rock imperdível, área kids para as crianças sem contar a variedade gastronômica que reúne os melhores assadores de carne do País que serão oferecidos em campinas na próxima semana.

Programação Musical – Line UP

11/04/2024- às 20h00 – Banda Confisco – Charlie Brown Jr Cover

12/04/2024 às 20h00 – Keep The Faith – Bon Jovi Cover

13/04/2024- às 13h30 – Perdidos no Espaço Rock Nacional

13/04/2024- às 17h00 – Banda Exílio Rage – Again Machine Cover

13/04/2024- às 20h00- Lhe There Be Rock – ADC Tributo

14/04/2024- às 13h30- Woody e os Selvagens – Titãs e Paralamas do Sucesso Cover

14/04/2024- às 16h30- Banda Molinas – Creedence Cover Brasil

14/04/2024- às 20h00- Rolling Stones Cover Brasil

Desde já peço um espaço neste veículo de comunicação para que possamos informar os leitores e internautas de Campinas e Região deste importante e magnífico festival que a cidade receberá e marcará a história do município.