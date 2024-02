Após uma apuração acirrada, a Unidos do Viradouro se sagrou campeã do Rio Carnaval 2024.

A agremiação de Niterói conquistou o título da folia carioca pela terceira vez: já tinha sido vitoriosa em 1997 e em 2020. Em 2024, a Vermelho e Branco apostou em um enredo místico que falava dos cultos voduns que vieram da Costa da Mina, na África, para o Brasil e têm a serpente como símbolo de vida, regeneração e recomeço.

A leitura das notas, que aconteceu pela primeira vez na Cidade do Samba, na Região Portuária do Rio, reservou muita emoção e revelou um cenário equilibrado: ao final dos três primeiros quesitos, Viradouro, Grande Rio e Vila Isabel estavam empatadas em primeiro lugar, com a pontuação máxima.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Depois de encerrada a leitura do quinto quesito, Comissão de Frente, Viradouro e Grande Rio permaneciam na liderança. Mas a partir do sexto quesito, Enredo, a Viradouro se isolou na ponta, posição em que permaneceu até o final, se sagrando a campeã do carnaval dos 40 anos do Sambódromo e também da LIESA.

Após o resultado, a campeã Viradouro comandou a festa na Cidade do Samba, que teve direito à bateria, carro de som, queima de fogos e drones.

Confira a classificação final do Rio Carnaval 2024:

1º – Viradouro – 270,0

2º – Imperatriz – 269,3

3º – Grande Rio – 269,2

4º – Salgueiro – 269,0

5º – Portela – 268,9

6º – Vila Isabel – 268,8

7º – Mangueira – 268,8

8º – Beija-Flor – 268,5

9º – Paraíso do Tuiuti – 268,3

10º – Mocidade – 267,2

11º – Unidos da Tijuca – 265,7

12º – Porto da Pedra – 264,9

A Porto da Pedra, que foi a última colocada, retorna à Série Ouro no Carnaval 2025.

Vila Isabel e Mangueira tiveram a mesma pontuação final: 268,8. No quesito de desempate (Fantasias), a Vila Isabel somou 29,9, enquanto a Mangueira fez 29,7. Com isso, a Vila Isabel ficou com a 6ª colocação e a Mangueira em 7º.

As seis primeiras colocadas voltam a desfilar no Sábado das Campeãs (17/02), de forma decrescente, a partir da sexta colocada até a campeã: Vila Isabel, Portela, Salgueiro, Grande Rio, Imperatriz e Viradouro. Os ingressos para o desfile estão esgotados.

VEJA O MAPA COM AS NOTAS DOS JULGADORES

As seis primeiras colocadas voltarão a desfilar no próximo sábado (17), no Desfile das Campeãs.

RIO CARNAVAL 2024

ORDEM DE DESFILES

CAMPEÃS

(17/02/2024) 6º lugar – Vila Isabel 5º lugar – Portela 4º lugar – Salgueiro 3º lugar – Grande Rio 2º lugar – Imperatriz 1º lugar – Viradouro

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP