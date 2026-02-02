Vizinhos reclamam de terreno com mato alto no Ipiranga Americana. O terreno fica entre as ruas Ipojuca e Imigrantes (esquina).

Mensagem de vizinha do terreno abandonado

“Peço socorro pra nós do jardim Ipiranga com um terreno que o proprietário. Ele foi notificado, pagou a multa e não limpou o terreno. Além de ter mato alto, o local agora tem muito lixo- que a própria população joga por conta do mato alto”.

Os moradores temem o risco de propagação de mosquitos que transmitem a dengue. E ainda reclamam da ocorrência de assaltos por conta do grande movimento de usuários de drogas na região.