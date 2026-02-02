Energia elétrica: como não sofrer com o aumento da conta no verão

Com a elevação das temperaturas no Brasil, especialmente durante o Verão, o uso consciente da energia elétrica torna-se fundamental para garantir conforto, economia e evitar possíveis apagões. Nesse contexto, uma série de pequenas atitudes individuais – quando adotadas em conjunto pela população – pode ser a chave para garantir o bem-estar de todos e, consequentemente, contribuir no valor reduzido da conta de energia elétrica.

A Sil Fios e Cabos Elétricos, líder nacional no segmento de baixa tensão, com mais de cinco décadas de experiência, indica alguns caminhos assertivos, que podem fazer total diferença para evitar o desperdício de energia e garantir a segurança das instalações residenciais. Isso vale tanto para a escolha dos equipamentos quanto para a realização das atividades diárias.

Decisões erradas: o barato pode sair caro

Antes mesmo de investigar o padrão de consumo de uma determinada residência, um dos motivos do gasto excessivo de energia pode estar relacionado à qualidade dos cabos que foram usados. Afinal, um dos principais problemas que geram perdas elétricas são os cabos fora de norma, popularmente chamados de “cabos desbitolados” ou seja, aqueles que são produzidos com menos cobre, ou até mesmo com a ausência deste material.