Vó Bahiana previu fim de relacionamento de Maraisa e Fernando Mocó

Maraisa e Fernando Mocó estavam noivos e namorando há mais de um ano. Com casamento marcado, a cantora e o empresário chegaram a anunciar a data do matrimônio para o dia 3 de outubro. Já noivos, chegaram a dividir nas redes sociais o momento em que faziam prova dos doces que seriam servidos na cerimônia.

Agora, de acordo com as redes sociais deles, parece que algo deu errado entre os dois e a relação desandou. Pelo visto Maraisa e Fernando não formam mais um casal, além de ela deixar de seguir o ex-noivo e arquivar as fotos do casal, apareceu durante uma live sem a aliança de noivado.

A sensitiva Vó Bahiana, que atualmente possui mais de 15,7 milhões de seguidores no Instagram, já tinha jogado os búzios para eles e previu que a relação teria duração de nove meses a um ano e meio, sem casamento de fato à vista. “Aqui, infelizmente ou felizmente, a cantora Maraisa se decepcionou, vou dizer que pode até tentar um reencontro, se ajustar de novo, mas vai haver rompimento. Não vejo a cantora Maraisa chegando ao altar com esse moço”.

Veja a previsão aqui: https://www.instagram.com/p/C9SYbFtRCM-/

Considerada a terapeuta dos famosos, Vó Bahiana fez 4 previsões para o casal e em todas viu o fim desse relacionamento. Inclusive em 24 de novembro do ano passado (https://www.instagram.com/p/C9SRyq_RRwv/).

