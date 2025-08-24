Jornalista Rosário Maiettini apresenta curiosidades culturais, históricas e linguísticas de diferentes países, transformando cada página em uma descoberta

Volta ao mundo em 280 páginas – Do crepúsculo ao alvorecer é um convite para explorar, sem sair do lugar, tradições, fatos inusitados e relatos que revelam a diversidade e a riqueza cultural de diferentes países. Em tom leve e repleto de descobertas, Rosário Maiettini transforma sua experiência como curiosa incansável e experiente jornalista em um guia para conhecer o mundo com os olhos e aprender com o coração.

O livro conduz o leitor por um mosaico de narrativas e informações, que vão desde costumes centenários até peculiaridades pouco conhecidas. “Você sabia que Schadenfreude é uma palavra alemã intraduzível, que expressa a sensação de prazer diante da desgraça alheia? Ou que o povo cazaque se formou a partir da fusão entre tribos turcas e migrantes da Mongólia?” Entre dados instigantes, descobrimos também que Salvador já teve lanchas apelidadas de “tamancas”, que cortavam as águas empinadas como deslizantes sapatos de madeira.

O conhecimento não tem dono, não tem nome, pertence a quem o detém. O planeta Terra é uma imensa paleta de cores, seria correto ficarmos presos entre o preto e o branco? […] A diversidade existe, é brutal, precisamos aprender a acolhê-la em nossos corações. (Volta ao mundo em 280 páginas – Do crepúsculo ao alvorecer, p.8)

Além dessas curiosidades, a obra apresenta registros e conteúdos que cruzam geografia, etimologia, história e costumes. Há capítulos que revelam a origem de expressões populares, segredos sobre cidades icônicas, detalhes surpreendentes sobre personagens históricos e hábitos singulares de diferentes culturas. A cada página, Maria do Rosário constrói um itinerário que combina erudição e leveza, oferecendo ao leitor um passeio pelo conhecimento acumulado ao longo de décadas de leituras e observações.

“O diferencial da obra é ser fácil de ler, rico em informação, com novidades para quem gosta ou não de ler, mas consegue fazê-lo”, explica a autora. Com essa proposta, o leitor não apenas viaja por diferentes países, mas amplia horizontes e enriquece seu repertório, descobrindo que o prazer de explorar pode estar em cada nova curiosidade revelada.

Sobre a autora: Maria do Rosário Aguiar Maiettini é jornalista e escritora, com uma trajetória marcada pela curiosidade incansável e pelo interesse por diferentes áreas do conhecimento. Além de Volta ao mundo em 280 páginas – Do crepúsculo ao alvorecer, ela é autora de Saber ou não Saber – Eis as Questões, um guia prático de curiosidades que convida o leitor a testar e expandir seus conhecimentos.