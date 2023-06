Voluntariado: Mutirão da Goodyear deixa Escola de Goleiros de cara nova

Uma manhã de voluntariado em tons azuis e laranja. As paredes da sede da Escola de Goleiros, em Americana, ganharam nova pintura em toda sua estrutura. Os pintores do dia, cerca de 45 colaboradores Goodyear, além de mais de 70 pessoas entre alunos, pais, professores e membros da diretoria Camisa 1 foram os responsáveis por deixar o espaço em cores vivas. As tintas foram doadas pela empresa Ameritintas e Eucatex.

A ação faz parte dos programas internos Goodyear na Semana Global do Voluntariado. A gerente de comunicação externa e assuntos corporativos da Goodyear do Brasil, Lígia Vannucci lembrou do papel da empresa na comunidade. “A Goodyear está sempre focada na sua responsabilidade corporativa em estar presente na comunidade do seu entorno. Em Americana é fundamental essa parceria com a Escola de Goleiros onde a gente consegue conectar na semana global de voluntariado da companhia um movimento que une as pessoas e trazemos a cultura da colaboração”, disse.

Geovah Oliveira completa neste mês 27 anos de empresa e ficou feliz em participar da ação. “Poder fazer parte com essa molecada, a energia é fantástica animando a gente, pintando os bancos e paredes, a experiência é indescritível”, disse.

Para Vander Batistella, idealizador da Escola de Goleiros, o fortalecimento da parceria com a Goodyear deixa o projeto ainda mais engajado com as causas que defende há mais de 17 anos.

“Pra gente essa ação tem um peso importantíssimo, para os nossos alunos que acompanham a importância do voluntariado e para a empresa que está sempre atenta com a comunidade deixando a escola mais bonita”, afirmou.

No fim, uma placa foi instalada uma placa da Goodyear como parceria oficial da primeira Escola de Goleiros do Brasil.

