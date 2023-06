5 Atividades para fazer com as crianças no inverno

Além de temperaturas mais baixas, o inverno é também marcado por dias chuvosos e as férias escolares. O clima frio, no entanto, pode impedir algumas brincadeiras e passeios ao ar livre com as crianças. Então, quais as opções os pais e responsáveis podem realizar na hora de escolher as atividades?

Além das telas, que podem ser um bom entretenimento, se utilizadas com o tempo adequado para cada idade, a diretora Glades Serra do Marista Escola Social Robru, incentiva que os pais e responsáveis busquem a criatividade. “Neste momento, o importante é realizar atividades que envolvam as crianças e as famílias. Uma sugestão é pensar em coisas simples que possam fazer a criança criar, imaginar e, é claro, brincar”.

Para ela o momento pode ser cercado de muito diálogo e de aproximação com a criança. “Vale relembrar jogos e brincadeiras da sua infância, assim como criar desenhos, pintar ou até cozinhar em família, o importante é mediar e aproveitar o período dentro do possível na rotina”.

A especialista dá dicas de 5 atividades para realizar com as crianças em dias frios:

1 – Criação de jogos

Jogar é sempre uma atividade que envolve diversão e cooperação, mas que tal criar seu próprio jogo? A criação estimula as crianças a pensar em regras, objetivos e trabalhar em equipe. Vale utilizar materiais de casa, recicláveis e até criar um novo modelo para brincadeiras já conhecidas.

2 – Cozinhar em família

A cozinha, com todos os cuidados direcionados para cada idade, também pode gerar atividades prazerosas e benéficas para as crianças. Fazer um bolo, massinhas para pães ou até um chocolate quente pode render momentos de diversão.

3 – Crie seu próprio acampamento

As crianças gostam de usar sua capacidade de imaginação. Portanto, criar o próprio acampamento, seja dentro de casa ou no quarto, faz com que ela imagine um mundo novo e cheio de possibilidades. Vale utilizar o final de semana para realizar esta atividade.

4 – Livros e o poder da contação de histórias

Ler um livro pode ser uma atividade mais solitária, mas já pensou em uma roda de contação de histórias? Ao relatar os fatos, acontecimentos e personagens, as crianças se sentem pertencentes àquele universo, e podem o explorar depois em diálogos e debates sobre o tema.

5 – Filmes e séries

As telas, quando utilizadas em horários adequados a cada idade, podem gerar bons momentos em família também. Além de ver filmes e séries disponíveis no streaming, um passeio no cinema também pode ser uma boa atividade para as férias. Os pais e responsáveis podem explorar os temas e assuntos após o filme para conversar com os pequenos.