Voos para Argentina aumentam 94% em um ano

Argentina- Com mais oito estrelas no cardápio, indicadas

recentemente pelo Guia Michelin para sete restaurantes em Buenos Aires e Mendonza, a Argentina conquista turistas do mundo inteiro por sua experiência gastronômica. Assim como por suas paisagens deslumbrantes, segurança e preços que cabem no bolso. Aspectos que atraíram muitos brasileiros a viajar para o país portenho neste ano.

Mais sobre TURISMO E VIAGENS AQUI

No Brasil, a compra de passagens aéreas para Buenos Aires aumentou para 93,71% em um ano, de novembro de 2022 a novembro de 2023, conforme o levantamento da agência de viagens online, ViajaNet.

Para a CMO da empresa, Daniely de Oliveira, a busca pelo país vizinho pode continuar para o próximo ano.

“Com o fortalecimento do real diante do peso argentino, os brasileiros aproveitaram para conhecer um destino pouco explorado até então e muito próximo. Até agosto, segundo o Inprotur, foram 376 mil brasileiros aterrissando na Argentina. Tendência que pode seguir em 2024, caso não houver modificações pertinentes na conjuntura política econômica do país”, explica.

Paulistas e cariocas foram os turistas que mais viajaram para o país vizinho em 2023, seguidos pela população de Porto de Alegre, no Rio Grande do Sul, – estado que tem a maior extensão fronteiriça com a Argentina – Brasília, no Distrito Federal, e Florianópolis, em Santa Catarina.

Quais os destinos internacionais mais procurados pelos brasileiros no ano de 2023 ?

Embora a moeda argentina tenha sido a mais atrativa, quem está no pódio da lista são os pesos chilenos. Santiago, capital do Chile, foi o destino com a maior compra de bilhetes aéreos no ano de 2023.

No entanto, apenas 30% das cidades mais procuradas pelos brasileiros, neste ano, estão na América do Sul. Com Buenos Aires em segundo lugar e Bariloche em décimo posição, ambas localidades situadas na Argentina.

Representando a Europa, a capital de Portugal, Lisboa, surge em terceiro lugar na lista. Logo em diante, Madri, na Espanha, e Paris, na França, fecham o ranking no continente europeu em sétima e oitava posição, respectivamente.

Com domínio de 40% da preferência dos viajantes, a América do Norte se sobressaiu no roteiro dos brasileiros ao longo do ano. Miami (4º), Orlando (5º) e Nova York (6º) foram os destinos favoritos nos Estados Unidos. Logo mais abaixo do território americano, em nona colocação, Cancún, no México fecha o pódio na região.

(Créditos: ViajaNet)

Sobre o ViajaNet

ViajaNet é uma agência de viagens digital brasileira, criada em 2009. Atua no segmento de turismo, ou seja, vende passagens áreas, pacotes de viagens nacionais e internacionais, hotéis, casas de temporada, ingressos, seguro-viagem e aluguel de carros. Tornou-se referência no mercado de viagens on-line e embarcou mais de 5 milhões de passageiros. Em 2022, foi adquirida pelo Grupo Decolar, empresa líder de viagens na América Latina.