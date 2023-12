Professoras de SB 'Brincando de ciências' com Unicamp

Professoras da Rede Municipal de Santa Bárbara d’Oeste participaram

da formação do projeto “Brincando e Aprendendo Ciências”, uma parceria do Instituto de Física Gleb Wataghin, da Unicamp, com a Secretaria de Educação de Santa Bárbara d’Oeste. O último encontro foi no dia 29 de novembro e teve como tema as “Estações do Ano”.

Mais notícias da cidade e região

Dentre os objetivos da formação está o aprimoramento do ensino de ciências na educação básica que compreende na promoção do ensino por investigação voltado à solução de problemas, na intensificação da qualificação de professores para o ensino de ciências, no estímulo do interesse dos alunos pelas descobertas científicas e na democratização do conhecimento e popularização às ciências.

Na última aula, o professor Fernando Paixão apresentou e discutiu observações que podem ser feitas com os alunos da rede pública e utilizadas para abordar e entender diversos fenômenos físicos. Os encontros mensais durante o semestre foram on-line e envolveram trinta professores do Ensino Fundamental I. A formação será retomada em 2024.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP