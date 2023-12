Alunos de Americana desenvolvem projeto sobre dinossauros na Sala Maker

O projeto “Eu Estudo os Dinossauros”, envolvendo alunos do 1º ano do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Anísio Spínola Teixeira, no São Jerônimo, em Americana, foi encerrado na quarta-feira (13) com a exibição do filme “Dinossauro”, da Disney, com direito a pipoca durante a sessão de cinema no anfiteatro. O tema foi trabalhado no último bimestre, em atividades desenvolvidas também na Sala Maker Criar e Aprender.

O estudo sobre dinossauros está presente no conteúdo pedagógico proposto pelos livros do sistema de ensino adotado pela rede municipal de Educação em 2023 e foi estendido para a Sala Maker, em um trabalho interdisciplinar.

A proposta foi iniciada com a exibição de vídeos educativos para as crianças dos 1º anos, que em seguida explanaram o que sabiam e o que aprenderam sobre o tema. “O técnico da Sala Maker e eu pesquisamos atividades sobre o assunto e, então, adaptamos as ideias e criamos outras para trabalhar com esses alunos, de maneira lúdica, de forma a significar algo bastante abstrato para essa faixa etária”, declarou a professora responsável pela Sala Maker, Nilza de Fátima Pedro.

Os estudantes então foram desafiados a desenvolver artefatos relacionados aos dinossauros e surgiram ovos, fósseis e outros itens produzidos por eles na Sala Maker, sob orientação de Nilza, do técnico do espaço e das professoras das turmas. O resultado está disposto em uma exposição aberta à visitação de familiares até o dia 21.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, reforçou o convite para que as famílias visitem a exposição. “As Salas Maker são uma inovação adotada pela Prefeitura de Americana e trazem o que há de mais moderno para o desenvolvimento de nossos alunos. O ensino maker estimula na criança a vontade e iniciativa de buscar soluções criativas, conduzindo-as a ‘aprender fazendo’ e são um verdadeiro avanço na Educação proposto pelo prefeito Chico Sardelli e pelo vice Odir Demarchi'”, ressaltou.

Além desse projeto, a comunidade poderá apreciar no CIEP a mostra de artefatos dos Povos Indígenas Brasileiros (produzidos pelo 4° Anos); Semáforos e Inclusão (5° Anos); Produção Agrícola e as Cinco Regiões Brasileiras (3° Anos); e os mascotes das turmas dos 2° ao 4° anos.