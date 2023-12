Tivoli Shopping e ParkCity divulgam a programação do cinema; veja

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – O MALVADO – HORROR NO NATAL – DUB (A2 FILMES)

Comédia/Terror – Dublado – 18 Anos – Duração: 93min.

Em uma pacata cidade montanhosa, Cindy tem seus pais assassinados e seu Natal roubado por uma

figura verde sedenta de sangue em um traje vermelho de Papai Noel – uma espécie de Grinch, da lenda

natalina da literatura. Mas quando a voraz criatura que odeia o Natal começa a aterrorizar a cidade e

ameaça arruinar o feriado, ela encontra um novo propósito – prender e matar o monstro.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 17h50 – 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 17h50 – 21h50

Qua.: 17h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – FERIADO SANGRENTO – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Terror – Dublado – 18 Anos – Duração: 102min.

Depois que um tumulto numa liquidação acaba em tragédia, um assassino misterioso fantasiado de

peregrino aterroriza a cidade de Plymouth em Massachusetts,

cidade berço do feriado americano de Ação de Graças.

Qua.: 21h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – TÁ ESCRITO (PARIS FILMS)

Comédia – Nacional – 12 Anos – Duração: 92min.

Alice (Larissa Manoela) é uma leonina insegura que acha que os astros erraram com ela, até que um dia

ela recebe um livro em branco, apenas com instruções que prometem que qualquer previsão astrológica

escrita naquelas páginas se concretizará. Com o poder de influenciar a todos com as previsões que agora

ela tem acesso, Alice se torna um fenômeno online, mas também deixa o mundo ao seu redor de cabeça

para baixo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h50 – 15h50 – 19h50

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 – 15h50 – 19h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – AQUAMAN 2 (ATMOS) DUB O REINO PERDIDO (WARNER)

Aventura – Dublado – 12 Anos – Duração: 124min.

Aquaman 2 é a sequência do filme Aquaman de 2018, que acompanha o filho do humano Tom Curry

(Temuera Morrison) com a atlante Atlanna (Nicole Kidman), Arthur Curry (Jason Momoa). Ele cresce com

a vivência de um humano e as capacidades metahumanas de um atlante. Nesta sequência, quando um

poder ancestral é liberado, o Aquaman deve forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável para

proteger Atlântida e o resto do mundo, de uma devastação irreversível.

Qua.: 14h10 – 16h40 – 19h10 – 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – WONKA – DUB (WARNER)

Aventura/ Fantasia – Dublado – 10 Anos – Duração: 113min.

Wonka é uma comédia musical baseada no clássico livro A Fantástica Fábrica de Chocolate, do autor

britânico Roald Dahl. O filme mostra as origens da história do jovem Willy Wonka (interpretado por

Timothée Chalamet), que apareceu nos cinemas pela primeira vez na produção de 1971 e, mais tarde,

ganhou um remake estrelado por Johnny Depp em 2005. Antes de se tornar a mente brilhante por trás da

maior fábrica de chocolate do mundo, Willy precisou enfrentar vários obstáculos – como a falta de apoio

do pai na busca por tornar seu grande sonho uma realidade. Por isso, Wonka decidiu sair para sempre da

casa dos pais ainda jovem, embarcando naquela que seria a aventura mais fantástica de sua vida. Nela,

o jovem acabou conhecendo os seus fiéis e icônicos assistentes, os Oompa Loompas (interpretados por

Hugh Grant), que o ajudaram a ir contra todas as probabilidades para se tornar o maior chocolatier já

visto.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 14h20 – 16h40 – 19h00 – 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 16h40 – 19h00 – 21h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – O SEQUESTRO DO VOO 375 (DISNEY)

Ação – Nacional – 14 Anos – Duração: 107min.

Baseado em fatos reais, O Sequestro do Voo 375 se passa durante o Plano Sarney, 1986. No Brasil

passando por dificuldades economicas e financeiras, Nonato, um homem simples, procura por emprego.

Mas sem resultado, ele então resolve protestar de medida dramática: sequestrar o voo 375, da Vasp, com

mais de cem passageiros – e ordena ao comandante Murilo que jogue o avião em cima do Palácio do

Planalto. Para evitar a tragédia, o piloto acaba sendo obrigado a executar manobras que jamais haviam

sido tentadas com um avião daquele tamanho.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 19h15

Sáb., Dom., Feriado: 19h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – JOGOS VORAZES (DUB) A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES (PARIS FILMS)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 157min.

Baseado no best-seller Mundial, somos transportados para o início dos Jogos Vorazes, anos antes de

Coriolanus Snow se tornar o tirânico presidente de Panem, quando aos 18 anos vê uma chance de

mudança de sorte quando é escolhido para ser mentor de Lucy Gray Baird, a garota tributo do

empobrecido Distrito 12.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 16h10

Sáb., Dom., Feriado: 16h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – TROLLS 3: JUNTOS NOVAMENTE – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 92min.

Em Trolls 3 – Juntos Novamente, a troll Poppy à medida que se aproxima mais de Tronco, descobre que o

amigo e seus quatro irmãos já fizeram parte do fenômeno BroZone, a boyband favorita dela. Todavia,

quando um de seus irmãos, Floyd, é sequestrado por dois vilões nefastos, Tronco e Poppy embarcam em

uma jornada angustiante e emocional para reunir os outros irmãos e resgatar Floyd de um destino ainda

pior do que a obscuridade da cultura pop. Eles embarcam mais uma vez em uma aventura onde diversão,

desafios e muitos novos e loucos amigos os acompanharão em uma incrível jornada.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 14h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – NAPOLEÃO – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Drama – Dublado – 16 Anos – Duração: 158min.

O filme é um olhar original e pessoal sobre as origens de Napoleão Bonaparte e sua rápida e implacável

ascensão a imperador, visto através do prisma de seu relacionamento visceral e muitas vezes volátil com

sua esposa e verdadeiro amor, Josephine. Era no calor da batalha que a mente talentosa de Napoleão

como estrategista militar brilhava mais. Vindo do nada para governar tudo, ao mesmo tempo ele travava

uma outra guerra: uma cruzada romântica com sua esposa adúltera. Conquistando o mundo para tentar

conquistar o amor dela, quando não consegue, ele tenta destruí-la – e destrói a si mesmo no processo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h00

Sáb., Dom., Feriado: 16h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – A MALDIÇÃO DO QUEEN MARY – DUB (DIAMOND FILMS)

Terror – Dublado – 16 Anos – Duração: 125min.

A Maldição do Queen Mary é um filme de terror e mistério que acompanha os fotógrafos Anne (Alice Eve)

e Patrick ( Joel Fry) que, acompanhados de seu filho mais novo, Lukas (Lenny Rush) embarcam em um

luxuoso navio conhecido como Queen Mary. Porém, não demora até que a família perceba que, por trás

de todo o status, o navio esconde segredos extremamente sombrios e violentos, e cada um dos

tripulantes será envolvido em seu passado obscuro.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h10 – 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 19h10 – 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – AS AVENTURAS DE POLIANA – O FILME (WARNER)

Aventura – Nacional – 10 Anos – Duração: 89min.

Poliana é uma garota que sempre soube ver o lado bom da vida. Ela aprendeu com seu pai o “jogo do

contente” e com ele encontra algo de positivo até nas situações mais difíceis. Mas desde que o pai Otto

Pendleton sumiu no ano anterior, ela não consegue mais entrar na brincadeira. No seu aniversário de 15

anos, Poliana ganha um lindo colar que pertenceu à mãe, e leva o presente para o famoso Campo de

Férias. Quando Poliana e seus amigos começam a viver situações estranhas, eles resolvem descobrir os

mistérios daquele lugar – e encontram muito mais do que esperavam.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

TROLLS 3: JUNTOS NOVAMENTE (D) (DUBLADO) (TROLLS BAND TOGETHER)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: ., Duração: 01:32:00h, com: .

SALA 2

14/12/2023 – Quinta-Feira: 16:30h

15/12/2023 – Sexta-Feira: 16:30h

16/12/2023 – Sábado: 14:20h – 16:30h

17/12/2023 – Domingo: 14:20h – 16:30h

18/12/2023 – Segunda-Feira: 16:30h

19/12/2023 – Terça-Feira: 16:30h

20/12/2023 – Quarta-Feira: 14:30h

JOGOS VORAZES: A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES (D) (DUBLADO) (THE HUNGER GAMES –

THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Francis Lawrence, Duração: 02:37:00h, com: Hunter Schafer, Tom

Blyth, Rachel Zegler

SALA 2

14/12/2023 – Quinta-Feira: 20:30h

15/12/2023 – Sexta-Feira: 20:30h

16/12/2023 – Sábado: 20:30h

17/12/2023 – Domingo: 20:30h

18/12/2023 – Segunda-Feira: 20:30h

19/12/2023 – Terça-Feira: 20:30h

AS AVENTURAS DE POLIANA (IDIOMA ORIGINAL) (AS AVENTURAS DE POLIANA)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Claudio Boeckel, Duração: 01:29:00h, com: Sophia Valverde,

Igor Jansen, Duda Pimenta

SALA 1

14/12/2023 – Quinta-Feira: 14:30h

15/12/2023 – Sexta-Feira: 14:30h

16/12/2023 – Sábado: 14:30h

17/12/2023 – Domingo: 14:30h

18/12/2023 – Segunda-Feira: 14:30h

19/12/2023 – Terça-Feira: 14:30h

20/12/2023 – Quarta-Feira: 14:00h

FERIADO SANGRENTO (D) (DUBLADO) (THANKSGIVING)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Eli Roth, Duração: 01:42:00h, com: Rick Hoffman, Gina Gershon,

Patrick Dempsey

SALA 1

14/12/2023 – Quinta-Feira: 16:30h

15/12/2023 – Sexta-Feira: 16:30h

16/12/2023 – Sábado: 16:30h

17/12/2023 – Domingo: 16:30h

18/12/2023 – Segunda-Feira: 16:30h

19/12/2023 – Terça-Feira: 16:30h

20/12/2023 – Quarta-Feira: 16:00h

WONKA (D) (DUBLADO) (WONKA)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Paul King, Duração: 01:53:00h, com: Timothée Chalamet, Hugh

Grant, Olivia Colman

SALA 2

20/12/2023 – Quarta-Feira: 16:30h

SALA 3

14/12/2023 – Quinta-Feira: 15:30h – 19:10h – 21:40h

15/12/2023 – Sexta-Feira: 15:30h – 19:10h – 21:40h

16/12/2023 – Sábado: 14:10h – 16:40h – 19:10h – 21:40h

17/12/2023 – Domingo: 14:10h – 16:40h – 19:10h – 21:40h

18/12/2023 – Segunda-Feira: 15:30h – 19:10h – 21:40h

19/12/2023 – Terça-Feira: 15:30h – 19:10h – 21:40h

WONKA (L) (LEGENDADO) (WONKA)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Paul King, Duração: 01:53:00h, com: Timothée Chalamet, Hugh

Grant, Olivia Colman

SALA 1

14/12/2023 – Quinta-Feira: 21:30h

15/12/2023 – Sexta-Feira: 21:30h

16/12/2023 – Sábado: 21:30h

17/12/2023 – Domingo: 21:30h

18/12/2023 – Segunda-Feira: 21:30h

19/12/2023 – Terça-Feira: 21:30h

O SEQUESTRO DO VOO 375 (IDIOMA ORIGINAL) (O SEQUESTRO DO VOO 375)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Marcus Baldini, Duração: 01:47:00h, com: Jorge Paz, Danilo

Grangheia, Roberta Gualda

SALA 5

14/12/2023 – Quinta-Feira: 19:20h – 21:50h

15/12/2023 – Sexta-Feira: 19:20h – 21:50h

16/12/2023 – Sábado: 19:20h – 21:50h

17/12/2023 – Domingo: 19:20h – 21:50h

18/12/2023 – Segunda-Feira: 19:20h – 21:50h

19/12/2023 – Terça-Feira: 19:20h – 21:50h

20/12/2023 – Quarta-Feira: 19:20h – 21:50h

TÁ ESCRITO (IDIOMA ORIGINAL) (TÁ ESCRITO)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Matheus Souza, Duração: 01:32:00h, com: Larissa Manoela,

Karine Teles, Kevin Vechiatto

SALA 2

14/12/2023 – Quinta-Feira: 18:30h

15/12/2023 – Sexta-Feira: 18:30h

16/12/2023 – Sábado: 18:30h

17/12/2023 – Domingo: 18:30h

18/12/2023 – Segunda-Feira: 18:30h

19/12/2023 – Terça-Feira: 18:30h

SALA 5

14/12/2023 – Quinta-Feira: 15:00h – 17:00h

15/12/2023 – Sexta-Feira: 15:00h – 17:00h

16/12/2023 – Sábado: 15:00h – 17:00h

17/12/2023 – Domingo: 15:00h – 17:00h

18/12/2023 – Segunda-Feira: 15:00h – 17:00h

19/12/2023 – Terça-Feira: 15:00h – 17:00h

20/12/2023 – Quarta-Feira: 15:00h – 17:00h

AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO (D) (DUBLADO) (AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Wan, Duração: 02:04:00h, com: Jason Momoa, Amber

Heard, Yahya Abdul-Mateen II

SALA 2

20/12/2023 – Quarta-Feira: 19:00h – 21:20h

SALA 3

20/12/2023 – Quarta-Feira: 16:40h – 19:20h – 22:00h

AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO (L) (LEGENDADO) (AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Wan, Duração: 02:04:00h, com: Jason Momoa, Amber

Heard, Yahya Abdul-Mateen II

SALA 1

20/12/2023 – Quarta-Feira: 21:00h

AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO 3D (D) (DUBLADO) (AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Wan, Duração: 02:04:00h, com: Jason Momoa, Amber

Heard, Yahya Abdul-Mateen II

SALA 3

20/12/2023 – Quarta-Feira: 14:00h

A MALDIÇÃO DO QUEEN MARY (D) (DUBLADO) (THE QUEEN MARY)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Gary Shore, Duração: 02:05:00h, com: Alice Eve, Angus Wright,

Joel Fry

SALA 4

14/12/2023 – Quinta-Feira: 18:40h – 21:20h

15/12/2023 – Sexta-Feira: 18:40h – 21:20h

16/12/2023 – Sábado: 18:40h – 21:20h

17/12/2023 – Domingo: 18:40h – 21:20h

18/12/2023 – Segunda-Feira: 18:40h – 21:20h

19/12/2023 – Terça-Feira: 18:40h – 21:20h

20/12/2023 – Quarta-Feira: 18:40h – 21:20h

A VIAGEM ENCANTADA (D) (DUBLADO) (THE NUTCRACKER AND THE MAGIC FLUTE)

Ano de Produção: 2023, Idioma: RUSSO, Diretor: Viktor Glukhushin, Duração: 01:30:00h, com: .

SALA 4

14/12/2023 – Quinta-Feira: 14:40h – 16:40h

15/12/2023 – Sexta-Feira: 14:40h – 16:40h

16/12/2023 – Sábado: 14:40h – 16:40h

17/12/2023 – Domingo: 14:40h – 16:40h

18/12/2023 – Segunda-Feira: 14:40h – 16:40h

19/12/2023 – Terça-Feira: 14:40h – 16:40h

20/12/2023 – Quarta-Feira: 14:40h – 16:40h

GODZILLA MINUS ONE (D) (DUBLADO) (GODZILLA MINUS ONE)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: JAPONÊS, Diretor: Takashi Yamazaki, Duração: 02:05:00h, com: Ryunosuke Kamiki,

Minami Hamabe, Yuki Yamada

SALA 1

14/12/2023 – Quinta-Feira: 18:50h

15/12/2023 – Sexta-Feira: 18:50h

16/12/2023 – Sábado: 18:50h

17/12/2023 – Domingo: 18:50h

18/12/2023 – Segunda-Feira: 18:50h

19/12/2023 – Terça-Feira: 18:50h

20/12/2023 – Quarta-Feira: 18:20h