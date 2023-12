Veja os custos da cesta de natal em SP e interior

Pesquisa comparativa de preços de produtos da cesta de Natal

e de ano novo realizada pelo Procon-SP constatou diferenças expressivas entre os valores cobrados por um mesmo produto tanto por lojas online quanto por lojas físicas. A iniciativa tem como objetivo oferecer uma referência aos consumidores e reforçar a recomendação de pesquisar preço e qualidade antes de comprar.

Capital – lojas online

A maior variação encontrada, de 137,84%, foi no item farofa pronta tradicional de 400g da Yoki – em um local o produto foi encontrado por R$ 9,49 e, em outro, por R$ 3,99.

Entre os panetones e chocotones, um dos itens mais consumidos nesta época, a maior diferença encontrada foi de 76,62%. O panetone de frutas cristalizadas e uvas passas e, também, o de gotas de chocolate, 400g da da Casa Suiça, ambos custavam R$ 29,99 em um estabelecimento e, R$ 16,98 em outro.

Foram comparados os preços de 67 itens de diferentes marcas – azeites, bombons, carnes, conservas, farofas prontas, frutas em calda, lentilhas, panetones e chocotones. A coleta dos preços foi realizada nos dias 01/12 a 07/12/2023, online, em oito sites: Andorinha, Carrefour, Clube Extra, Kanguru, Mambo, Pão de Açúcar, Sonda e Nagumo.

Veja a pesquisa completa

Interior e litoral – lojas físicas

A maior variação encontrada foi em São José dos Campos, a farofa pronta de milho – 400g da Yoki, custava R$ 12,29 em um local e R$ 8,81 em outro, uma diferença de 151,33%.

Entre os panetones e chocotones a maior diferença foi encontrada naBaixada Santista, o mini chocotone de 80g da Balducco custava R$ 10,49 em um estabelecimento e R$ 6,19 em outro, diferença de 69,47%.

A pesquisa foi realizada por especialistas dos núcleo regionais do Procon-SP na Baixada Santista, Bauru, Campinas (com participação do Procon municipal de Jundiaí), Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. Foram visitados 64 estabelecimentos entre os dia 30 de novembro e 6 de dezembro.

Dicas ao consumidor

Os especialistas do Procon-SP recomendam que o consumidor faça um planejamento do cardápio da ceia, listando os alimentos, bebidas e ingredientes para o preparo, o que ajuda a evitar compras desnecessárias e por impulso. Orienta ainda que faça uma comparação entre os preços de estabelecimentos e considere a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido, inclusive o preço do frete e prazo de entrega.

Caso a compra seja online, é importante ler todas as características dos produtos e, antes de efetuar a compra, consultar a lista de sites não confiáveis do Procon-SP