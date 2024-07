Wegovy, "irmão do Ozempic", chega às farmácias brasileiras

Nesta semana, o Wegovy, um medicamento injetável recomendado especialmente para tratar a obesidade, passou a ser comercializado em farmácias brasileiras.

Fabricado pela farmecêutica Novo Nordisk, a injeção tem como base a semaglutida, assim como o Ozempic. Em média, durante um ano, ele reduz o peso corporal em 17% e é indicado para adultos com índice de massa corporal (IMC) acima de 30.

Para quem tem o índice de 27 (sobrepeso), ele também pode ser usado, porém apenas para os pacientes que têm pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso, como pré-diabetes, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão, dislipidemia, apneia obstrutiva do sono ou doença cardiovascular.

Apesar de ter como princípio ativo a mesma substância do Ozempic, as concentrações são diferentes: enquanto o Wegovy pode ser encontrado por 2,4 mg de semaglutida por dose, o Ozempic vai até 1,34 mg por dose.

Obesidade está associada a diversas doenças – Wegovy

Multifatorial, a obesidade pode ser descrita como uma condição que traduz bem os tempos modernos. Ela vem crescendo desde 1975, com o número de pessoas acima do peso triplicado na América do Sul. Atualmente, 60% dos adultos são obesos no continente.

No Brasil, os dados não são muito diferentes: uma pesquisa apresentada no Congresso Internacional sobre Obesidade de 2024 sugere que, aproximadamente metada dos brasileiros (48%) terá obesidade até 2044. Além disso, mais 27% terão sobrepeso, resultando em, dentro de 20 anos, 3/4 dos adultos com obesidade e sobrepeso. Atualmente, 56% dos adultos brasileiros apresentam a condição (34% com obesidade e 22% com sobrepeso).

“As principais causas de morte em todo o planeta são doenças em que o sobrepeso tem muita participação. Por isso, a importância de entender e combater essa condição, que não é apenas individual. Quanto menor a escolaridade, por exemplo, maiores os índices. Precisamos de políticas públicas e de acesso à informação também”, ressalta Alessandra Rascovski, endocrinologista e diretora clínica da Atma Soma.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pessoa é considerada obesa quando seu Índice de Massa Corporal (IMC) é igual ou superior a 30 quilos por metro quadrado (kg/m²). A faixa de peso normal varia entre 18,5 kg/m² e 24,9 kg/m².