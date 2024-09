Willian e Décio reúnem apoiadores na inauguração do comitê no Matão

O candidato a prefeito de Sumaré, Willian Souza (PT), e o seu vice Décio Marmirolli (União) inauguraram na manhã de domingo (15) mais um comitê na região do Matão. Localizado na Avenida Emílio Bosco, número 1834, o espaço servirá como ponto de encontro para atividades de campanha e distribuição de material. No mês passado, a campanha Ação e Coração já havia inaugurado um comitê no Nova Terra, também região do Matão.

Falando para uma multidão de apoiadores e candidatos a vereadores da coligação Unidos por Sumaré, Willian lembrou que é morador do Matão e disse que a região é estratégica para manter o crescimento da campanha. “Eu saí duas vezes eleito vereador aqui do Matão, e tenho certeza de que a região nos dará a vitória mais uma vez. Estamos animados para seguir nas ruas dialogando com a população de toda a cidade, confiantes de que temos o melhor time e o melhor projeto para Sumaré”, pontua.

Leia + sobre política regional

Em seu discurso, Décio Marmirolli afirmou que tem sido um prazer percorrer a cidade levando as propostas elaboradas no plano de governo participativo construído pela campanha. “Willian e eu estamos andando pelas ruas de Sumaré olhando no olho da população e apresentando nosso projeto, sempre de cara limpa, cabeça erguida e crentes de que estamos no caminho certo para mudar a história de Sumaré”, disse.

Além dos comitês do Matão, a coligação Unidos por Sumaré, formada por PT, União Brasil, PCdoB, PV, PDT, PSB, PRD e Avante, já inaugurou comitês regionais no Picerno, Maria Antônia, Nova Veneza e Área Cura.

Após a inauguração, os candidatos realizaram uma caminhada pela Avenida Emílio Bosco e Rua Santo Agostinho, percorrendo cerca de 4 quilômetros conversando com apoiadores, comerciantes e moradores. “A energia e a receptividade de nossa campanha nas ruas têm sido incríveis e isso nos motiva ainda mais a seguir dialogando com todos. Vamos juntos por Sumaré”, finaliza Willian.