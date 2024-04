O pré-candidato a prefeito de Sumaré Willian Souza (PT) concluiu

a sua construção da Frente Ampla para disputar a prefeitura de Sumaré na eleição deste ano. A chapa do pré-candidato para a disputa eleitoral ficou composta por oito partidos, que se dividem entre centro, direita e esquerda.

Com o fechamento da janela partidária que se encerrou sábado (6), ele declarou: “Essa Frente Ampla é resultado de um longo trabalho de articulação política onde conseguimos unir pessoas que deixaram as divergências de lado por um projeto comum e coletivo para Sumaré” disse o vereador.

As alianças costuradas pelo pré-candidato à prefeitura, Willian, garantiram apoios fundamentais do União Brasil, PRD, AVANTE, PV, PSB, PDT, PCdoB, além do seu próprio partido, PT, que aprovou a pré-candidatura do Willian em outubro do ano passado. Além disso, o grupo político liderado pelo parlamentar conta com 9 vereadores na Câmara de Sumaré.

“Sumaré tem que melhorar o que precisa e avançar mais, ouvindo as pessoas, promovendo o diálogo, a união e construindo soluções para saúde, transporte, segurança e outros desejos da população. O objetivo é um só: trabalhar pelo desenvolvimento de Sumaré, respeitando a história dos que passaram pela cidade, mas trazendo o novo para o protagonismo do município, com as mudanças que precisam ser feitas”, afirmou o pré-candidato a prefeito de Sumaré, Willian.

WS está em seu segundo mandato de vereador. Em 2016, em sua primeira disputa eleitoral, foi eleito com 3.348 votos, sendo o segundo mais votado de Sumaré. Em 2020, com 4.477, foi reeleito como o vereador que mais recebeu votos na cidade.

Ele também foi presidente da Câmara duas vezes. Na segunda ocasião, foi reeleito pelos vereadores por unanimidade, feito histórico que nenhum outro parlamentar de Sumaré conseguiu realizar.

