Ypê tem vagas abertas em São Paulo (interior)

A Ypê segue investindo no desenvolvimento de São Paulo e está com 158 vagas abertas para diferentes áreas em suas unidades fabris em Amparo e Salto. As oportunidades incluem posições como Auxiliar de Operações, Coordenador(a) de Qualidade, Mecânico(a) de Manutenção, Operador(a) Logístico, entre outras. A empresa oferece alguns benefícios, entre eles, estão o plano de saúde e odontológico, vale-alimentação, transporte e cesta mensal de produtos da marca. Os interessados podem se candidatar pelo site Link.

Em 2024, a empresa se destacou no ranking Great Place to Work (GPTW) em quatro categorias, sendo reconhecida entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, ranking das grandes empresas do estado de São Paulo, e como uma das melhores indústrias de trabalho do interior paulista.

Além disso, recebeu destaque em Saúde Mental, reforçando a importância do bem-estar e do desenvolvimento humano dentro da organização. Esse reconhecimento reflete a cultura da Ypê, que investe constantemente no crescimento profissional, na qualidade de vida e no equilíbrio entre vida pessoal e carreira de seus mais de 7.300 colaboradores.

Sobre a Ypê

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, a Ypê é líder em importantes categorias no segmento de higiene e limpeza do Brasil, com um portfólio de mais de 450 produtos em 23 categorias, incluindo as marcas Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action de Ypê.

Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.300 colaboradores. Com matriz localizada em Amparo, no interior de São Paulo, conta com mais seis complexos fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Itajubá (MG) e Itapissuma (PE), e ficou entre as melhores grandes empresas para se trabalhar no interior paulista e entre as melhores indústrias para trabalhar no Brasil, pelo ranking GPTW 2024, além de conquistar o selo de destaque em Saúde Mental.

Signatários do Pacto Global – maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) – e do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, somos a única empresa do setor de limpeza reconhecida por duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética [2020-2021/2022-2023] pela Controladoria Geral da União (CGU).

