A filha Wanessa está no BBB 24 e Zilu Godói também

conquistou sua vaga na televisão. Zilu, que mora em Orlando, vai levar seu programa “Coisas de Zilu” do YouTube para a emissora norte-americana TVC. A TVC se define como um “canal de notícias, informações e entretenimento para você que é brasileiro e mora no exterior”.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Segundo ela, o programa ganhará novo cenário e novo formato. “Será uma experiência maravilhosa levar alegria e entretenimento, além de convidados sensacionais, para todos vocês. Estou em êxtase! Trabalhar com o que amo, em um canal de televisão e ainda por cima nos Estados Unidos é realmente um sonho se tornando realidade”, comemorou.

Musas do Carnaval, Flora Favaretto e Bi Mejia prometem topless

Flora Favaretto e Bi Mejia, Musas da Independente Tricolor, querem o título de mais ousadas do Carnaval 2024. As duas estão na capa da revista masculina SpicyFire, que já tirou a roupa de famosas como a ex-BBB Fani Pacheco.

Com direito a pegação, elas posaram em clima de folia e deram spoiler da fantasia para o desfile. E prometeram mostrar todos os bastidores e intimidades para os seus fãs nas plataformas adultas OnlyFans, Privacy e FanFever.

“Vai ter topless na avenida”, avisa a dupla. “Seremos as mais ousadas do ano, a fantasia é um escândalo, bem pelada e com muito brilho. Não é um look caro, gastamos uns R$ 15 mil cada. Mas é uma fantasia impactante. Nenhum homem vai deixar de dar aquele confere”, brincam.

Antes do desfile, as duas vão ficar confinadas em um hotel próximo ao Sambódromo. Lá, elas vão gravar conteúdos íntimos e mostrar toda a pegação da concentração do desfile. “Vai ter sexo antes de entrar na avenida. Nada de dieta, nem de preparação física (risos)”, dizem na contramão de outras musas e rainhas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SPICYFIRE MAG (@spicyfiremag)

Criadoras +18, as duas estão acostumadas a aparecem sem roupa. Flora inclusive já foi expulsa de um condomínio no litoral de São Paulo por fotografar de biquíni na área da piscina. Bi Mejia também já foi acusada de se exibir em público. Ela nega qualquer constrangimento e diz ser perseguida.

O enredo da Independente Tricolor fala de liberdade e tem tudo a ver com as musas, que viveram casos de preconceitos e discriminação. No desfile, Flora vai representar uma serpente, alusiva à Bandeira de Gadsden, símbolo da liberdade americana. E Bi Mejia será uma guerreira, símbolo da luta pela liberdade sexual.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP