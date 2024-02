Camisa1 abre vagas para projeto de Futebol, no campo do jardim São Paulo

O projeto Futebol da Camisa1 está com 20 vagas remanescentes no período da manhã para meninos e meninas, de Americana e região, nascidos entre 2010 a 2016. Os primeiros 20 garantem a vaga no, o restante entrará em uma lista de espera. As aulas no são gratuitas.

A inscrição deve ser feita presencialmente no Camisa1, pelos pais ou responsável, somente no dia 8 de fevereiro das 8:00h às 10:30h. Rua das castanheiras n 60, sede do projeto.

Os interessados devem estar obrigatoriamente matriculados no ensino fundamental no período da tarde para treinarem no período contrário ao dos estudos.

“A procura sempre é grande para as aulas, conseguimos abrir mais 20 vagas no futebol . Sempre reforçando a importância de respeitar a regra do estudar no contraturno do futebol”, comentou o idealizador do projeto, Vander Batistella.

Os programas sociais e esportivos Camisa 1, através da Escola de Goleiros e projetos Futebol, recebem cerca de 400 alunos para a prática de atividade física e ações de desenvolvimento social.

