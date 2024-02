A Câmara Municipal de Americana entregou em definitivo nesta sexta-feira (2) ao proprietário o prédio do Divino Salvador, sede do legislativo de 2007 a 2022. Durante a vistoria final realizada pelo presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido) e a secretária geral da Casa, Juliana Nandin de Camargo Secco, junto ao proprietário, foi verificado o cumprimento dos itens a serem reparados visando a devolução do imóvel.

O prazo original de entrega foi estendido devido ao imóvel estar em processo de estudo para tombamento histórico. Foi necessária a avaliação do Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana) antes da execução da reforma. “Restam apenas alguns reparos como revisão de luminárias, hidráulica e elétrica a pedido do proprietário, que deverão ser concluídos até semana que vem. Como esses reparos não serviam de obstáculo para a entrega, concluímos a devolução nesta sexta”, comentou a secretária Geral. Até a finalização dos serviços, a Câmara irá manter equipe de vigilância no local.

“É uma data memorável, com a abertura do concurso público da Câmara após dez anos desde o último realizado e, agora, devolvendo ao proprietário este prédio que foi a casa do legislativo por quinze anos. O saguão era nossa maior preocupação, mas como o proprietário já tinha ciência do problema de infiltração, como divulgamos na nota oficial que a Câmara publicou recentemente, foi aceita a entrega no estado atual”, afirmou o presidente Thiago Brochi.

