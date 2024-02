Obras da UBS do Liberdade e da Maternidade do HM avançam

Nova UBS do Parque da Liberdade: obras chegam à instalação do telhado

As obras da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque da Liberdade seguem em ritmo acelerado e avançam em várias frentes de trabalho. Nesta sexta-feira (2), o prédio começou a ganhar o novo telhado sobre a estrutura na fachada principal.

A construção também recebeu a estruturação de um muro lateral, instalação das redes hidráulica e elétrica, dos reservatórios de água, dos vidros nas janelas e do piso, que se encontra em fase de conclusão.

A nova UBS vai oferecer toda a assistência primária em saúde, por meio de equipe multidisciplinar composta por médico clínico, médico de família e pediatra, além dos profissionais da área de enfermagem.

“Ficamos muito felizes com o estágio avançado dessa importante obra, que vai beneficiar toda a população do Parque da Liberdade. É uma unidade ampla cujo projeto é totalmente adequado aos serviços da assistência básica em saúde”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O novo prédio está sendo viabilizado por meio do programa Qualivida/Saúde, do Governo do Estado de São Paulo. Serão R$ 1.046.091,49 em investimentos, sendo R$ 835 mil de repasse estadual e R$ 211.091,49 de contrapartida do município. Os recursos foram intermediados pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris.

Por intermédio do vereador Marcos Caetano, o deputado estadual Dirceu Dalben destinou uma emenda no valor de R$ 300 mil para compra de equipamentos para a unidade. Toda a tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

Reforma da Maternidade do HM avança com instalação de revestimentos

As obras de reforma da Maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi apresentam novo avanço nesta semana com o início do trabalho de instalação de revestimentos nos banheiros dos quartos e regularização dos pisos e com os serviços de cabeamento elétrico. A reforma da ala é a primeira desde a inauguração do HM, em 1982.

Já foram feitas adequações dos espaços, instalação de toda a infraestrutura de elétrica, hidráulica e da rede de ar-condicionado, além da retirada do entulho de demolição da estrutura antiga.

“Acompanhamos de perto o andamento da reforma da Maternidade, que evolui com agilidade para que a gente possa entregar um novo espaço para as mamães e os futuros americanenses da melhor forma e o mais breve possível. Depositamos todo carinho e dedicação nesse investimento histórico na Saúde da nossa cidade”, diz o prefeito Chico Sardelli.

A nova Maternidade do HM terá 22 leitos (7 apartamentos), 2 leitos PPP (pré-parto, parto e puerpério), sanitários, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de espera, sala de exames e curativos, depósito de material de limpeza e outras dependências. A unidade também contará com novos espaços: dois consultórios para o atendimento de demandas obstétricas de urgência e uma sala de triagem neonatal.

“São melhorias que levam humanização para um momento tão importante como o nascimento das futuras gerações da nossa cidade. A Saúde de Americana avança a cada dia na gestão e na estrutura oferecida à população”, afirma o vice-prefeito Odir Demarchi.

A reforma inclui a troca completa de esquadrias e vidros, serviços de serralheria, pintura total da área, substituição de toda a instalação elétrica, instalação de equipamentos de ar-condicionado em todos os quartos e setores, reconstrução da parte hidráulica e instalação de tubulação para a nova rede de gases.

“A maternidade está sendo totalmente revitalizada e isso representa um marco na história do Hospital Municipal. O novo espaço vai proporcionar mais conforto e dignidade às gestantes e melhorar ainda mais a qualidade da assistência”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O investimento para as intervenções conta com R$ 1 milhão de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Alex de Madureira, intermediada pelo presidente da Câmara, Thiago Brochi, R$ 300 mil de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Carlos Zarattini, intermediada pela vereadora Professora Juliana, e R$ 1,5 milhão da Secretaria de Saúde, já previstos no contrato inicial com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), organização social que administra o hospital via gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

“A expectativa para vermos a nova Maternidade do HM é muito grande. Estamos convictos de que será um ambiente com estrutura moderna e que daremos um atendimento de excelência para as parturientes e familiares. As obras estão acontecendo conforme a programação e dentro do cronograma traçado pela Chavantes”, afirma o diretor da SCMC em Americana, Luiz Augusto Bandeira.

Durante a reforma, toda a estrutura da Maternidade está funcionando temporariamente na Ala 3 do HM. Por sua vez, os leitos e pacientes da Ala 3 foram deslocados para o setor pós-cirúrgico da Ala 1. Para isolar a área e garantir a segurança de pacientes e funcionários, duas portas em MDF foram instaladas na frente da Maternidade. O acesso ao local está restrito a operários e técnicos envolvidos com os serviços.