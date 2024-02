IA, Tiktok e menos postagens no feed tendências 2024

Tiktok- A criação de conteúdo na internet segue em alta e cada vez mais específica.

São canais e perfis sobre diversos assuntos, desde gastronomia (entre receitas fáceis, rápidas, saudáveis até vídeos mais elaborados de chefes de cozinha), viagens, entretenimento, comédia, finanças, saúde, etc. Mas, por trás de todo post, reels ou story há pesquisa, entendimento de público-alvo, muitos ajustes e estratégias para produção e publicação.

O impacto do amadurecimento e profissionalização do setor reflete em um cenário mais promissor para a categoria. A pesquisa ‘ROI & Influência’ de 2023 da Youpix, consultoria de negócios para creator economy, aponta que dobrou o número de marcas dispostas a investir mais de R$ 1,5 milhão em marketing de influência. Outro dado que revela a amplitude do segmento é que, conforme dados da consultoria Goldman Sachs Research, a Creator Economy movimentou US$ 250 bilhões em 2023 e a estimativa é de US$ 470 bilhões em 2027.

Até lá, os creators possuem muito conteúdo a ser feito e os profissionais devem estar atentos às questões do mercado. Pensando nisso, Bruna Moreira, head de marketing do Creators by Husky, plataforma criada pela Husky, fintech brasileira que facilita transferências internacionais para criadores de conteúdo, cita três principais tendências para a Creator Economy em 2024:

Uso de IA para conteúdos

“Um ponto super importante é saber exatamente quem é o seu público-alvo para ter ideia de como pensar o seu conteúdo. Ciente disso, usar referências, estudar e, claro, não ficar de fora do uso do ChatGPT e outras ferramentas de Inteligência Artificial (IA)”, sugere Bruna. Para a especialista, o creator deve utilizar a tecnologia para fazer atividades do seu dia a dia como pesquisas, aprimorar o seu storytelling, criar copy e programar postagens.

Marcas vão priorizar TikTok para anunciar

A Her Campus Media, empresa de mídia e marketing universitário, aponta que o TikTok é o mecanismo de busca preferido de 51% da geração Z. Segundo Bruna, a plataforma estará em primeiro lugar na estratégia de anúncios e conteúdos, pois concentra internautas mais jovens que impulsionam e movimentam os padrões de consumo e comportamento. “A nova geração busca informações mais visuais, rápidas e concisas. Isso posiciona o TikTok como uma ótima ferramenta para fixar o conteúdo de forma efetiva com retornos de marca mais robustos para as empresas”, pontua a especialista.

Menos feed, mais stories

“Com tanta informação ao mesmo tempo, as pessoas realmente estão buscando posts mais ágeis e otimizados, como nos stories. Hoje já observamos que temos mais visualizações nos stories do que em posts no feed. Essa inclinação se manterá em 2024 com mais potência ainda”, finaliza.

Sobre Creators by Husky

Criada em 2023 pela Husky, fintech brasileira que facilita transferências internacionais para criadores de conteúdo, Creators by Husky é o canal direcionado para creators receberem seus pagamentos internacionaisem dólar com segurança e agilidade via Adsense, Twitch ou outras plataformas. A tecnologia da plataforma, assegurada pelo Banco Central do Brasil, é ágil e facilita o dia a dia do criador de conteúdo, que pode sacar o dinheiro para qualquer conta bancária no Brasil. Além disso, conta com atendimento em português e tem uma comunidade exclusiva para troca de experiência, conexões e conversas entre creators e streamers.

