11ª Conferência Municipal de Saúde de Americana ocorre no sábado

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde (Comsaude), realiza neste sábado (27) a 11ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Cuidar, Inovar e Incluir: Fortalecendo o SUS Municipal para o Futuro”. O evento acontece das 7h30 às 14h30, na Faculdade de Americana (FAM), no Auditório Jamil Salomão (Avenida Joaquim Boer, 733 – Jardim Luciene).

A conferência tem como objetivos avaliar e propor melhorias na saúde do município; fortalecer o modelo de atenção à saúde através de discussões sobre os desafios e oportunidades do SUS municipal; propor diretrizes para atualização do Plano Municipal de Saúde 2026-2029; consolidar propostas para o fortalecimento da gestão participativa e controle social; e definir prioridades para o desenvolvimento das políticas de saúde no município.

Os interessados em participar podem se inscrever até esta quinta-feira (25) pelo site www.saudeamericana.com.br/v2/conferencia, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente no Conselho Municipal de Saúde (Rua Anhanguera, 80 – Centro), das 8h às 16h.

“A Conferência é o espaço em que a comunidade tem voz ativa para analisar o que já foi feito e apontar os caminhos para o futuro da saúde em Americana. Esse processo de diálogo e construção coletiva é fundamental para que possamos fortalecer o SUS municipal e garantir que as necessidades reais da população estejam no centro das decisões”, pontuou o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Messias José Celestino de Carvalho.

No encontro, serão apresentadas e debatidas as propostas levantadas nas quatro Pré-Conferências realizadas entre o fim de agosto e o início de setembro nas regiões do Parque Gramado, Vila Mathiensen, Antônio Zanaga e Praia Azul. Nessas etapas preparatórias, os cidadãos puderam apresentar demandas, ideias e sugestões sobre a situação atual da saúde no município, identificando, por meio da participação popular, os principais desafios e necessidades que precisam ser abordados.

“Estamos construindo juntos um novo ciclo para a saúde do nosso município, ouvindo a população e os profissionais que vivenciam a rede todos os dias. A Conferência é uma oportunidade de alinhar prioridades, propor soluções e consolidar um plano de saúde participativo, moderno e inclusivo, que prepare Americana para os próximos anos”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A Conferência será dividida em cinco eixos principais: fortalecimento da Atenção Primária à Saúde; aprimoramento da Atenção Especializada; qualificação da Atenção Hospitalar e Pré-Hospitalar; fortalecimento da Vigilância em Saúde; e gestão, inovação e participação social em saúde. Os participantes vão debater e elaborar propostas que serão incorporadas ao Plano Municipal de Saúde 2026-2029.

Programação da 11ª Conferência Municipal de Saúde

7h30 – Credenciamento

8h – Abertura com autoridades

8h30 – Leitura do Regimento Interno

9h – Exposição dos eixos, divisão dos grupos de trabalhos e trabalho por eixos temáticos

12h – Intervalo para almoço

13h – Plenária final com deliberação das propostas aprovadas nos grupos de trabalho

14h30 – Encerramento

