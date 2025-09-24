O talk show de Jimmy Kimmel voltou ao ar, após alguns dias censurado pela Disney a pedido do Governo de Donald Trump. E o apresentador fez duras críticas ao Presidente dos EUA em um grande monólogo de abertura: “Ele [Trump] fez tudo para cancelar o meu programa, mas, em vez disso, forçou milhões de pessoas a assisti.”

Também falou: “Não podemos permitir que nosso governo controle o que dizemos e o que deixamos de dizer na televisão.” Mas a sua fala mais importante, acredito que tenha sido:

Jimmy Kimmel sentenciou

“Esse programa não é importante. O importante é que vivemos em um país em que esse show pode existir.”

E Donald Trump reagiu ao retorno do programa assumindo, indiretamente, a censura:

“Não acredito que a ABC Fake News devolveu o emprego ao Jimmy Kimmel. A Casa Branca foi informada pela ABC de que o programa dele tinha sido cancelado!”

