O Instagram completa 15 anos de existência nesta quinta-feira (3), em uma trajetória que consolidou a rede social como um dos maiores fenômenos da era digital e que revolucionou as relações humanas para além do entretenimento. Inicialmente um simples aplicativo de compartilhamento de fotos, a plataforma se tornou um espaço central de comunicação, cultura e negócios, alcançando mais de 3 bilhões de usuários ativos em 2025.

No Brasil, o crescimento foi ainda mais expressivo: de apenas 500 mil usuários em 2012 para 141 milhões em 2024. “A plataforma superou, em 2018, a audiência das novelas do horário nobre da TV Globo, tradicional referência do impacto da mídia na cultura popular. E de lá para cá a distância só aumenta”, afirma Lilian Carvalho, PhD em Marketing e coordenadora do Centro de Estudos em Marketing Digital da FGV/EAESP.

Ela observa que, além de redefinir a linguagem visual e a forma de consumir conteúdo, o Instagram impulsionou a economia de criadores, inaugurando um novo paradigma econômico.

“Desde 2015, influenciadores profissionais passaram a movimentar bilhões, enquanto pequenas empresas e empreendedores encontraram na plataforma uma vitrine global”, diz. Durante a pandemia de 2020, essa tendência se acelerou, com lives de entretenimento, informação e comércio local, consolidando a relevância da rede na sobrevivência de negócios e no fomento de microeconomias digitais.

Instagram e ferramentas

Ferramentas como Stories e Reels, além da integração de realidade aumentada e inteligência artificial, transformaram a experiência de comunicação e ampliaram a monetização para creators. Campanhas publicitárias, negócios criados exclusivamente online e a crescente profissionalização dos influenciadores geraram impactos econômicos diretos e indiretos, evidenciando o papel do Instagram como motor da economia digital contemporânea.

“O Instagram não é apenas uma rede social, mas um ecossistema de negócios que redefine como marcas e indivíduos constroem valor. No Brasil, a plataforma deu protagonismo a pequenos empreendedores, principalmente mulheres e jovens periféricos, permitindo que micro e médias empresas acessem mercados antes inalcançáveis e criem fontes de receita escaláveis. É uma transformação econômica e cultural que ainda vai se intensificar”, analisa Lilian

Apesar dos impactos positivos, a plataforma também enfrenta desafios relacionados à regulação, saúde mental e ética digital, refletindo a complexidade de equilibrar os benefícios econômicos e sociais com a proteção de seus usuários. Ainda assim, ao completar 15 anos, o Instagram consolida-se como uma ferramenta estratégica para negócios, marketing e inovação digital, cuja influência sobre a economia e a cultura brasileira tende a crescer ainda mais nas próximas décadas.

“Sua história não é apenas a de uma empresa bem-sucedida, mas a de uma ferramenta que redefiniu fundamentalmente as formas como nos relacionamos, nos informamos, nos mobilizamos politicamente e construímos nossas identidades na era digital. Compreender essa trajetória é essencial para navegar criticamente no presente e antever os desafios e oportunidades do futuro digital que nos aguarda”, conclui.

