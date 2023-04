Mais de 20 clientes serão premiados pelo Tivoli no Dia das Mães

O Dia das Mães é uma data muito especial. É um dia para lembrar

o quanto as mães são importantes e merecem, além de presentes, todo o nosso amor, carinho, reconhecimento, atenção e cuidado. Para celebrar essa data e enaltecer todas as mamães, o Tivoli Shopping realiza uma campanha cheia de significado. Como o shopping completa 25 anos de existência neste ano, o empreendimento irá premiar 25 clientes com um supercombo de prêmios.

A ideia é incentivar o autocuidado e valorizar a beleza única de cada mãe. Cada um dos sorteados ganhará um kit Natura (com caneca, necessaire, nectar hidradante para o corpo, nectar hidratante para as mãos, sabonete massageador e colônia Frescor, todos da linha Ekos Maracujá); um kit Boticário (com palette de maquiagem multifucional Intense, gel de limpeza nutritivo Botik, batom liquido mate e máscara de cílios Intense Superfix); e um kit Danny Cosméticos (com uma escova secadora 3 em 1 e uma chapinha alisadora). Afinal, o Dia das Mães é, na verdade, todos os dias, e nada melhor do que dar presentes que tragam bem-estar na rotina diária.

Além de todos esses produtos, cada contemplado pela promoção também ganhará um Dia de Beleza no salão San Marthyn Studio, com direito a serviços de escova nos cabelos, maquiagem, manicure (pé e mão) e sobrancelha.

“Queremos prestar uma homenagem às mães, que são mulheres que exercem múltiplas funções no seu dia a dia e acabam quase sempre colocando os filhos em primeiro plano, muitas vezes, esquecendo de tirar aquele tempinho para cuidar de si. E nós sabemos como a questão do autocuidado é importante para a saúde, tanto física quanto emocional da mulher, por isso, preparamos esse presente tão especial, que as ajude a dar um up na autoestima, cuidando da sua pele, do seu cabelo, da sua beleza”, explica Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

“Certamente, além de demonstrar amor, o prêmio irá proporcionar uma experiência marcante, diferente e muito especial para quem receber. É nossa maneira de agradecer àquelas que sempre zelaram e zelam por nós”, diz.

Participação

A campanha de Dia das Mães do Tivoli Shopping acontecerá de 28 de abril a 15 de maio. A cada R$ 250,00 em compras nas lojas do empreendimento, o consumidor terá direito a um cupom para participar dos sorteios, que serão realizados no dia 17 de maio. A divulgação dos ganhadores será feita pelo shopping em suas redes sociais no dia 18.

As compras realizadas de segunda a quinta-feira darão direito a cupons em dobro. Para ter acesso aos cupons, as notas fiscais devem ser cadastradas no site promocao.tivolishopping.com.br. O regulamento completo da campanha de Dia das Mães está disponível no site do shopping: www.tivolishopping.com.br.

