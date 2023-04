Carlos Fontes quer retomada da Festa Comunitária Cristã em SBO

O vereador Carlos Fontes (União Brasil) intermediou, na manhã desta sexta-feira, uma reunião entre o secretário municipal de Governo, Joel Cardoso, e o presidente do COPASBO (Conselho de Pastores de Santa Bárbara d’Oeste), Gilmar Arantes, com o intuito de retomar a Festa Comunitária Cristã. Essa festa tradicional do Município, instituída no calendário oficial de eventos por meio da Lei Municipal 3069/2009, de autoria do vereador, foi suspensa em 2020, em virtude da pandemia da Covid-19.

“Agora no pós-pandemia estamos trabalhando junto à Prefeitura e ao Copasbo, tratando de toda estrutura do evento e das atrações”, afirmou Carlos Fontes, ressaltando que ainda será definida a data da festa neste ano, que será promovida na Praça da Migração, no Jardim Pérola. O parlamentar destaca que as barracas de alimentação terão a participação das entidades filantrópicas para a comercialização de alimentos, com o objetivo de angariar fundos para a manutenção desses serviços assistenciais.

Além do secretário de Governo, do vereador Carlos Fontes e do presidente do COPASBO, a reunião desta manhã contou ainda com a participação do presbítero Jose Luiz Flores.