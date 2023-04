Palmeiras faz 2-1 no Corinthians e lidera BR

O Allianz Parque recebeu mais um Dérbi este sábado. Sob seus domínios, o Palmeiras

foi superior ao Corinthians e venceu por 2 a 1, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O primeiro tempo não foi dos mais brilhantes, mas o time da casa conseguiu ser mais efetivo nas chances que teve e foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. Na volta do vestiário, o Corinthians conseguiu diminuir a diferença, mas não o resultado final. O tento alvinegro foi marcado por Róger Guedes.

Anota aí, Fiel! O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira, dia 2 de maio, quando recebe, na Neo Química Arena, o Independiente del Valle, do Equador, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O embate acontece às 21h.

Escalação

Em sua primeira partida como técnico interino do Corinthians, Danilo não pôde contar com os lesionados Renato Augusto, Caetano, Gustavo Silva, Ruan Oliveira, Rafael Ramos, Pedro e Bruno Méndez. Além deles, Fábio Santos, que havia sido relacionado, foi cortado às vésperas da partida com quadro de virose.

Com isso, o time titular do treinador foi: Cássio, Du Queiroz, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Roni, Fausto Vera e Róger Guedes; Adson, Romero e Yuri Alberto.

No banco de reservas estavam: Carlos Miguel, Maycon, Paulinho, Giovane, Júnior Moraes, Giuliano, Fagner, Cantillo, Matheus Araújo, Balbuena, Felipe Augusto e Chrystian Barletta.

Já o Palmeiras veio a campo da seguinte maneira: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Artur. Abel Ferreira foi o treinador da equipe.

Vale destacar que o jogo marcou a estreia de Murillo como titular no Corinthians. O zagueiro de 20 anos roubou a vaga de Balbuena como substituto imediato de Bruno Méndez.

O jogo

Primeiro tempo

Em uma etapa inicial pouco brilhante de ambas as partes, o Palmeiras foi mais efetivo e saiu com o placar parcial a seu favor.

A primeira chegada surgiu de pés palmeirenses. Aos sete minutos, os comandados de Abel Ferreira conseguiram adentrar a área corinthiana e Du Queiroz mandou para escanteio. Raphael Veiga cobrou e Cássio afastou com um soco na bola. Pouco depois, Adson recebeu no corredor central e finalizou nas mãos de Weverton.

Alguns minutos depois, Du Queiroz cometeu falta em Raphael Veiga na entrada da área. Os palmeirenses tentaram realizar uma jogada ensaiada e cruzaram mais uma vez para a área de Cássio, com a bola indo para escanteio. Na cobrança, Murilo mandou a bola para o fundo da rede. 1 a 0 para o Palmeiras.

Após o time da Barra Funda abrir o placar, o jogo pouco progrediu no Allianz Parque. O Corinthians não conseguia progredir nas investidas ofensivas tanto pelas laterais quanto pelo meio. O Palmeiras, por sua vez, conseguiu avançar algumas vezes pelo corredor esquerdo da defesa alvinegra, mas com pouca efetividade.

O baixo fluxo perdurou até os 30 minutos, quando Zé Rafael chutou de fora da área e obrigou Cássio a se esticar para defender a bola e mandá-la para escanteio. A defesa afastou a cobrança.

O escanteio virou a chave e o Palmeiras voltou a ser dominante na partida, marcando o segundo gol da partida aos 35 minutos. O lance nasceu de um ataque do Corinthians pelo corredor esquerdo. Os rivais partiram em contra-ataque após desarmar o atacante alvinegro e Dudu foi acionado. O atacante rolou para Raphael Veiga expandir o placar. 2 a 0 para o Palmeiras.

Após a segunda bola na rede, Danilo fez sua primeira mudança: Fausto Vera saiu para a entrada de Maycon.

Logo depois o Corinthians conseguiu criar pelo corredor esquerdo de seu ataque com Matheus Bidu cruzando. Dentro da área ninguém conseguiu finalizar e a defesa palmeirense afastou.

Quando o cronômetro marcou 42 minutos o Corinthians voltou a criar. Desta vez pelo corredor central. Róger Guedes foi derrubado na entrada da área e os jogadores chegaram a pedir pênalti, mas Wilton Pereira Sampaio deu apenas falta. O camisa 10 colocou a bola debaixo do braço e chutou na barreira.

Com cinco minutos de acréscimos, o Corinthians teve uma última chance após Róger Guedes ter seu chute desviado. A cobrança de escanteio não teve sucesso. Em seguida, o árbitro decretou fim do primeiro tempo.

Segundo tempo

O Corinthians voltou do vestiário com mudanças no time titular: Giuliano entrou na vaga de Ángel Romero. Assim, o time deixou de atuar no 4-2-3-1 e passou a jogar no 4-1-4-1.

Antes do ponteiro completar uma volta no relógio do árbitro, o Palmeiras conseguiu criar uma chance. Artur foi acionado no corredor direito, entrou na área e cruzou. A defesa corinthiana conseguiu afastar.

Após essa chegada, o Palmeiras seguiu sendo melhor na partida, chegando a ter 60% de posse de bola nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Mesmo com a superioridade, Abel Ferreira tirou Raphael Veiga e Rony para colocar Jhon Jhon e Rafael Navarro.

As mexidas deram resultado e Rafael Navarro foi encontrado dentro da área corinthiana. O atacante cabeceou no travessão da meta de Cássio.

Vendo seu time ser dominado, Danilo realizou mais duas trocas. Paulinho e Giovane entraram nas vagas de Adson e Yuri Alberto.

Instantes depois teve uma breve confusão em campo. Acontece que Rafael Navarro foi acionado na defesa corinthiana, mas o auxiliar sinalizou impedimento do atacante. Mesmo assim, ele fez algumas embaixadinhas e aplicou um chapéu em Giuliano, que não deixou barato e o derrubou. Houve bate-boca e acabou que os dois envolvidos receberam cartão amarelo. Depois do fuzuê, Abel Ferreira colocou Gustavo García no lugar de Mayke.

Em seguida, no minuto 28, o Corinthians conseguiu chegar na área do Palmeiras, mas não conseguiu finalizar. O VAR chegou a checar uma possível penalidade em Maycon, mas nada foi assinalado.

No lance seguinte, Róger Guedes conseguiu um escanteio para o Corinthians e protagonizou um lance que ficará na história. O camisa 12 cobrou, Piquerez, lateral do Palmeiras, chegou a desviar a bola, mas o árbitro assinalou gol – e olímpico! – para Guedes. O Timão diminuiu o placar para 2 a 1.

A resposta palmeirense veio aos 34 minutos. Navarro e Dudu tabelaram no corredor direito da defesa corinthiana e tocaram para Jhon Jhon dentro da área. O atacante finalizou, mas parou em Cássio, que mandou para escanteio. A cobrança foi com jogada ensaiada, mas sem sucesso.

Poucos minutos depois o Corinthians criou pelo corredor esquerdo com Matheus Bidu. O lateral-esquerdo mandou para dentro da área e Róger Guedes fez um corta-luz para Paulinho. O camisa 15 dominou e isolou.

Na sequência, o Palmeiras realizou outras duas trocas. Giovani e Richard Rios entraram nas vagas de Artur e Zé Rafael, respectivamente. O Corinthians, por sua vez, promoveu a entrada de Fagner no lugar de Du Queiroz.

A troca fez diferença, mas do lado palmeirense. Giovani foi acionado no corredor esquerdo da defesa corinthiana e bateu de chapa. A bola passou raspando o gol de Cássio.

Na sequência o Corinthians começou a reter mais a posse de bola e ter mais chances no ataque. Mas sem conseguir empatar o jogo. Consequentemente, a defesa ficou exposta e o Palmeiras conseguiu alguns escanteios que não terminaram em gol.

Nesse contexto, o Corinthians foi tentando criar ao longo dos sete minutos de acréscimos, mas sem conseguir levar perigo à meta de Weverton. O jogo seguiu assim até o ponteiro dar a última volta no cronômetro e o árbitro encerrar a partida.

