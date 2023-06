26 cirurgias. Tati Quebra Barraco é considerada uma das pioneiras do funk.

A cantora estará no Programa Raul Gil deste sábado, 17 de junho, para participar do ‘Influenciadores Querem Saber’. Ela topa responder todo tipo de pergunta e não foge das polêmicas trazidas pela jornalista e apresentadora Kallyna Sabino, pelo ator e influenciador Bruno Magri, pela cantora e influenciadora Lais Bianchessi e a atriz e cantora Nicole Louise. Além do papo com os influencers, ela canta seus hits e agita o auditório ao final do quadro.

Confira as melhores frases de Tati:

“Não carrego ódio no coração, porque a vida já está difícil. Acho que a gente só tem que ser verdadeira. Vida que segue, acabou o reality e ódio aqui não tem vez.” (sobre Erika Schneider)

“As pessoas achavam muito isso, que eu ia chegar gritando, xingando as pessoas sem mais nem menos e eu não sou assim na vida”. (sobre o que esperavam dela em ‘A Fazenda’)

“Mudei completamente. Fiz 26 cirurgias. Estou muito bem resolvida, feliz comigo mesma e, se pudesse, faria de novo”. (sobre cirurgias plásticas)

“A barriga. Porque depois que a gente tem filhos tem estria, muita coisa. Você fazer uma barriga nova e um umbigo novo é tudo na vida. Não precisa de mais nada. Não foi pressão da mídia, eu queria mesmo”. (sobre a cirurgia que mais gostou)

“Não sei, vou perguntar pra ela (médica) se dá para fazer uma lipo”. (sobre querer fazer mais plásticas)

“Acho que não. Não sei, depende da situação que a vida leva a gente”. (sobre abrir uma conta no OnlyFans)

“Hoje canto de tudo. Já gravei dois rocks, estou aí gravando. A gente tem que pagar nossas contas.”

“Não vou falar briga. Vou falar que é mais o ego. Os homens do funk são todos unidos. Hoje eu tenho amizade com funkeiras mas, lá atrás, minha amizade eram os homens.” (sobre relacionamento com outras funkeiras)

“O que me mata é a pessoa crescer no mundo do funk, vir cantando funk e depois dizer ‘não sou funkeiro’. Isso deixa triste a gente que vem levando esse movimento. Se a pessoa quer mudar para outro estilo, é direito dela, mas não renega o funk que te colocou no sucesso”.

Atriz Aline Cabral disputa título de Miss e se inspira em Grazi Massafera



Representante do Coritiba Futebol Clube no concurso Miss Copa do Brasil, a modelo e atriz Aline Cabral quer trilhar os caminhos de Grazi Massafera, sua grande inspiração. Afinal, a ex-BBB também começou sua carreira em um projeto de beleza, como Miss, e hoje é escalada para novelas em horário nobre. Formada em teatro e coordenadora cultural, Aline se dedica aos estudos para chegar às grandes produções de TV e cinema.

“Tenho a Grazi Massafera como exemplo, muito mais do que outras atrizes premiadas por aí. Ela é talentosa, autêntica, poderosa, comunicativa, espontânea, linda e ousada. E no início da carreira ela explorou muito a beleza, mas não caiu na vulgaridade. Assim como ela, quero seguir esse caminho sem apelar para o sensual e vulgar. Me inspiro muito nela e na trajetória que ela construiu”, confessa.

De olho no título, a agora Miss Coritiba conta que entrou no concurso para superar seus limites de exposição e encarar um novo desafio. Com tanta visibilidade, ela também quer explorar seu lado influencer, dando dicas de lifestyle nas redes sociais, além de aproveitar novas oportunidades na área artística.

“Topei o projeto porque sou movida a desafios e novidades, quero ir além dos meus limites. Além de enxergar o concurso como uma porta que se abre, trazendo novas oportunidades, sou apaixonada por futebol e pelo meu time. Sou daquelas que vai no estádio, que vibra em cada jogo e que está com a torcida. Entrei em busca da fama, mas tenho uma paixão real por futebol”, garante.

https://www.instagram.com/p/CtezWhUOax-/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento