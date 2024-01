35 tendências de marketing no Instagram para ficar de olho

plataforma de marketing digital para diversos tipos de negócio, e isso não mostra sinais de declínio. Saber usar bem um perfil da rede social para exibir produtos e conteúdo, promover campanhas e se conectar com o público é uma ótima forma de garantir contato constante entre sua marca e seus clientes.

Pensando nisso, Rafael Terra, especialista reconhecido na área de marketing digital do Brasil, analisou as práticas mais comuns de usuários do Instagram, tanto empresas quanto compradores. Ele compartilha a seguir as tendências que prometem alavancar engajamento em 2024, destacando o que funciona e o que não funciona no marketing digital de redes sociais. Confira!

1) Feed cronológico e volta do real time

Aproveite a volta do feed cronológico para postar em momentos estratégicos e casados com aquilo que está acontecendo no mundo no momento.

2) Sem miserinha de conteúdo

Invista em conteúdos ricos e detalhados. Esqueça postagens superficiais. Foque em conteúdos que agreguem valor real ao seu público. Listas são ótimas.

3) Faça conteúdo salvável

Crie posts informativos ou inspiracionais que os usuários queiram salvar para referência futura. Isso aumenta o engajamento e a relevância do seu perfil.

4) Faça conteúdo compartilhável

Produza conteúdos que incentivem o compartilhamento, como memes relevantes, citações impactantes ou gráficos informativos.

5) Explorar, explorar

Use as ferramentas de exploração do Instagram para descobrir novos públicos e tendências, adaptando seu conteúdo para atender a essas novidades. Afinal, o que chega no Explorar é porque deu certo!

6) Ainda mais recomendações por inteligência artificial

Maximize a visibilidade do seu conteúdo utilizando estratégias SEO para o Instagram, aumentando as chances de ser recomendado pelo algoritmo.

7) Um grande buscador

Otimize suas postagens com palavras-chave relevantes, facilitando que seu conteúdo seja encontrado nas buscas do Instagram.

8) Photo dump

Crie álbuns de fotos (photo dumps) que contam histórias, mostrando os bastidores, eventos ou momentos significativos de uma forma mais autêntica.

9) A jornada do herói

Conte histórias envolventes seguindo a estrutura da Jornada do Herói para criar uma conexão emocional com seu público.

10) Assinatura de conteúdo

Considere oferecer conteúdos exclusivos ou antecipados para seguidores que assinem seu perfil, adicionando valor à sua oferta.

11) Micro segmentação em grupos

Crie grupos segmentados para discutir tópicos específicos com subconjuntos de sua audiência, personalizando a experiência para diferentes interesses.

12) O ouro mora na DM

Use as mensagens diretas para criar conexões mais profundas com seus seguidores, respondendo a perguntas e engajando em conversas significativas.

13) Múltiplas colaborações

Colabore com vários influenciadores ou marcas para expandir seu alcance e diversificar seu conteúdo.

14) Hashtags

Use de 3 a 5, no máximo. Selecione hashtags relevantes e específicas como: marca, tema do post, trend e local.

15) Legenda grande

Use legendas longas e envolventes para contar histórias, compartilhar informações úteis e engajar seu público. Unir Reels e legenda, por exemplo, é excelente.

16) Direcione tráfego para a bio

Inclua chamadas para ação nas suas postagens, incentivando os seguidores a visitarem o link na sua bio para mais informações, produtos ou serviços. Mas foque em apenas um link por vez.

17) Prospecção, vendas e atendimento

Utilize o Instagram como uma ferramenta de vendas e atendimento ao cliente, oferecendo informações de produtos e respondendo a dúvidas rapidamente.

18) Casamento entre stories e reels

Integre Stories e Reels em sua estratégia de conteúdo, utilizando ambos para criar uma narrativa coesa e envolvente.

19) Seguidor bom importa, sim!

Foque em construir uma comunidade de seguidores engajados, ao invés de apenas buscar números altos.

20) Reels velozes e curtos

Crie Reels dinâmicos e rápidos para capturar a atenção do público, utilizando transições criativas e conteúdo condensado.

21) Anúncios interativos em Realidade Aumentada

Explore anúncios em realidade aumentada para criar experiências imersivas e memoráveis para o seu público.

22) Instagram menos tóxico

Promova uma experiência positiva no Instagram, criando conteúdo inspirador e evitando discursos negativos. Contribua para uma comunidade online mais saudável.

23) Duetos entre influenciadores e marcas no Reels

Colabore com influenciadores para criar duetos criativos no Reels. Essa estratégia aumenta o alcance e adiciona um toque divertido ao seu conteúdo.

24) Novas ferramentas de edição

Fique por dentro das últimas ferramentas de edição disponíveis no Instagram. Use-as para criar conteúdos visualmente atraentes e inovadores.

25) Music branding

Integre música de maneira estratégica em seu conteúdo. Isso pode ajudar a fortalecer a identidade da sua marca e criar conexões emocionais com o público.

26) Microlearning

Ofereça conteúdo educativo em pequenas doses. Ideal para captar a atenção de usuários que buscam aprender de forma rápida e eficiente.

27) Marketing de Nostalgia: conexões emocionais

Utilize a nostalgia para criar conexões emocionais profundas com o público, evocando memórias e sentimentos positivos.

28) Integração com outras plataformas: estratégias multicanal

Integre seu conteúdo do Instagram com outras plataformas digitais para criar uma presença online coesa e ampliar seu alcance. Por exemplo, envie seu melhor conteúdo por e-mail também.

29) E qual o melhor horário para postar em 2024?

Segundo pesquisa recente da Sprout Social, o horário nobre é pela manhã, das 9h às 11h.

30) Stories são lindos, mas é no feed que você cresce!

Equilibre o uso de Stories e posts no feed. Enquanto os Stories são ótimos para engajamento instantâneo, o feed contribui para o crescimento sustentável e pode fazer seu post aparecer no Explorar.

31) Estratégia A-I-D-A para os Stories

Use a estratégia AIDA (Atenção, Interesse, Desejo, Ação) nos Stories para guiar os usuários através de uma jornada de engajamento até a conversão.

32) Sua vez

Encoraje a interação do público. Faça perguntas, crie enquetes e incentive os seguidores a compartilhar suas próprias histórias e opiniões.

33) Storytelling para carrossel

Utilize o formato carrossel para contar histórias de forma sequencial. Isso pode aumentar o tempo de permanência na sua postagem e o engajamento.

34) Quanto mais posta, mais cresce

Mantenha uma frequência constante de postagens. Isso ajuda a manter seu perfil ativo e visível para o algoritmo e para o seu público.

35) Conteúdo opinativo

Expresse opiniões e pontos de vista únicos em seu conteúdo. Isso ajuda a estabelecer sua marca como uma voz autoritária e confiável em seu nicho.

Rafael Terra é especialista em tendências digitais e autor de Copywriting na Prática (DVS Editora).