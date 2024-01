Um homem que tava de saidinha de final de ano

acabou se dando mal porque foi pro bar na hora errada este sábado em Americana.

Ele foi detido já no período da noite. A Polícia Militar abordou e conduziu o rapaz de volta ao presídio beneficiário da saída temporária, por ele estar em um bar após o horário estabelecido para retornar à sua residência. A abordagem ocorreu no bairro Cordenosi.

A equipe dos soldados Leonardo e Schumacher realizava patrulhamento pelo bairro e na rua Professor Francisco de Castro avistou um homem sentado em um bar. Ao perceber a presença da viatura ele levantou-se rapidamente da cadeira e saiu andando pela rua, tornando-se suspeito e sendo abordado.

Nada de ilícito foi encontrado, no entanto, durante a pesquisa, os militares constataram o benefício concedido ao infrator.

O documento indicava que, a partir das 19h, ele não deveria mais deixar sua residência, o que estava descumprindo, além de estar em um local considerado incompatível com qualquer horário, de acordo com as regras estabelecidas.

