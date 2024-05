As festas juninas são um dos momentos mais esperados e, ao mesmo tempo, temidos por muita gente. Uma celebração repleta de comidas típicas que, apesar da fama de ultracalóricas, podem ser tanto deliciosas quanto saudáveis. O nutricionista funcional Diogo Cirico, responsável técnico pela Growth Supplements, explica que, com algumas escolhas conscientes, é possível aproveitar essas festividades sem comprometer a dieta e cuidando da saúde ao mesmo tempo. Duvida? Então veja as dicas que o especialista separou.

No topo da lista de alimentos saudáveis estão a batata doce, o milho, o amendoim e a pipoca. “A batata doce assada pode ser consumida sem medo. Tem vitaminas do complexo B, vitamina C e minerais como potássio e manganês, é uma excelente fonte de energia e ajuda na recuperação muscular”, detalha Cirico.

O milho é rico em fibras, vitamina A, vitaminas do complexo B, ferro, potássio, fósforo e cálcio. Esses nutrientes são essenciais para a saúde dos olhos, sistema nervoso e ossos. “O cuscuz tradicional é uma opção nutritiva, pois mantém os nutrientes do milho”, enumera Cirico.



Rico em fibras, vitamina A, vitaminas do complexo B, ferro, potássio, fósforo e cálcio

Gordura boa

O amendoim torrado é uma excelente fonte de proteínas, gorduras saudáveis (ômega 6 e ômega 9), vitaminas A e E, vitaminas do complexo B, zinco, potássio, cobre, cálcio, fósforo, magnésio e folato. A pipoca, quando preparada sem excesso de óleo e sal, é fonte de fibras, que ajudam na digestão e proporcionam saciedade. Além disso, contém antioxidantes que combatem os radicais livres.

Outra comidinha que costuma aparecer no cardápio junino é a tapioca. “É uma alternativa sem glúten, rica em carboidratos de fácil digestão. Pode ser recheada com opções saudáveis como queijo branco, frango desfiado ou vegetais. Tudo depende da forma como você prepara”, detalha.

De mocinho a vilão

O coco, rico em gorduras, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como potássio e magnésio, pode tanto fazer parte de uma dieta saudável, quanto se transformar em vilão. “Para manter a saúde e a dieta em dia, é importante evitar alimentos que contenham excesso de açúcar e gordura. Mesmo os alimentos saudáveis podem se tornar calóricos e menos nutritivos quando preparados de forma inadequada. O amendoim, quando vira pé de moleque, deixa de ser saudável. O mesmo acontece com o coco quando transformado em cocada”, comenta o nutricionista da Growth.

Sem erro

O nutricionista explica que é possível, sim, comer aquele prato típico mais calórico sem colocar tudo a perder. “Se você deseja consumir alimentos mais calóricos, vá com moderação. Quer comer uma canjica doce? Coma, mas em pequenas quantidades. A moderação ajuda a equilibrar o prazer de comer com a manutenção da saúde. É importante que as pessoas estejam cientes das escolhas alimentares e dos seus impactos, por isso é fundamental para manter uma dieta equilibrada”, completa.