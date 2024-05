O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana começou nesta segunda-feira (27) os trabalhos de solda para montagem da tubulação da nova subadutora que vai interligar os reservatórios do São Roque (CR-8) e do Parque Gramado (CR-16), que está em construção. O sistema será composto por tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) de 400 milímetros de diâmetro.

A subadutora terá 2,5 quilômetros de extensão, passando pelas seguintes vias, a partir do CR-8: Rua Pindaré, Rua Santarém, Rua São Lucas e Avenida da Amizade (ambas dentro dos limites de Santa Bárbara d’Oeste), e Rua Ema Itália Bufarah, até o CR-16.

O novo reservatório vai atender uma população de mais de 30 mil pessoas, incluindo, além do Parque Gramado, os bairros São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade e Jardim da Balsa.

“Atualmente, esses moradores são atendidos pelo reservatório do São Roque, o CR-8. A nova subadutora vai abastecer o reservatório CR-16 e proporcionar maior segurança ao sistema, melhorando sua operacionalidade”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

O novo Centro de Reservação de Água do Parque Gramado (CR-16) está sendo construído na área atrás da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro. O tanque tem capacidade para 2,1 milhões de litros e segue os mesmos padrões dos reservatórios do Jardim Ipiranga (CR-5) e Cidade Jardim (CR-6), entregues em 2023, da Vila Santa Catarina (CR-3), com obras na reta final, e do São Vito (CR-1), também em construção.