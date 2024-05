Finais da NBA vão passar na Band (TV aberta)

Prime Video anuncia acordo com a TV Bandeirantes para transmissão dos jogos das Finais

da temporada 2023-2024 da NBA na TV aberta. A iniciativa é pontual e a primeira transmissão será no dia 6 de junho – data do início da melhor de sete partidas que vai definir o campeão.

As transmissões contarão com toda a identidade visual do Prime Video, que já transmite jogos exclusivos desde a temporada 2022-2023 da NBA, e com a narração de Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli. Alana Ambrósio (Prime Video) e Eduardo Barão (TV Bandeirantes) farão a cobertura das Finais in loco.

Leia + Sobre todos os Esportes

Todos os jogos das Finais do Prime Video serão exclusivos para a TV aberta.

Jogo 1 / 6 de junho – 22h (horário de Brasília)

Jogo 2 / 9 de junho – 22h (horário de Brasília)

Jogo 3 / 12 de junho – 22h (horário de Brasília)

Jogo 4 / 14 de junho – 22h (horário de Brasília)

Jogo 5* / 17 de junho – 22h (horário de Brasília)

Jogo 6* / 20 de junho – 22h (horário de Brasília)

Jogo 7* / 23 de junho – 22h (horário de Brasília)

* se necessário

Ao todo, o Prime Video exibiu ao vivo e exclusivamente 123 jogos da temporada regular da NBA para membros Amazon Prime do Brasil, além de cerca de 40 partidas de Playoffs, sem custo adicional. Além das partidas, o serviço de streaming da Amazon também transmite uma ampla variedade de conteúdo original da NBA, incluindo programas pré e pós-jogo, programas semanais com destaques, análises e notícias, jogos clássicos e outros conteúdos apresentados por celebridades locais e influenciadores de esportes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP