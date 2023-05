O corpo fala. Com que frequência você o escuta? Parece papo de doido, mas não é. Para muito além da linguagem corporal, que ajuda na compreensão do que o outro verdadeiramente está comunicando, o nosso organismo também dá sinais quando algo está começando a sair do controle. Haja vista a febre, que é tida como um alerta e não uma doença em si.

Somos programados para atender a diversas necessidades. O problema é não compreender o que cada indício quer nos mostrar, ou simplesmente ignorar devido à correria diária. Um simples estado de tensão pode levar a diversas reações, como dores musculares, enxaqueca, dores de estômago, insônia, doenças de pele, entre outras.

Fato é que nosso corpo é complexo e funciona de acordo com o que pensamos, sentimos, fazemos e ingerimos (ou não). Dessa forma, qualquer fator externo ou interno pode gerar algum contratempo. Então, além de dar mais ouvidos aos sinais, faça a sua parte!

1 – Pratique exercícios para manter a saúde em dia

A regra é clara e simples: quer se sentir bem? Exercite-se com frequência. Ao praticar alguma atividade física de três a cinco vezes por semana, é possível, segundo especialistas, ficar menos estressado, controlar o peso e reduzir o risco de desenvolver câncer e outras doenças crônicas, como pressão alta. Um estudo realizado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, concluiu que até mesmo a prática de atividades físicas apenas duas ou três vezes na semana já seria o suficiente para reduzir em 20% o risco de infarto e AVC em mulheres na meia-idade. Mesmo quem tem restrições de saúde e não pode praticar exercícios mais pesados pode caminhar, fazer pilates ou alguma outra atividade de baixo impacto. Como diria a máxima: quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa!

2 – Beba água

Hidrate-se! O corpo humano é composto de cerca de 60% a 70% de água. Por isso, trata-se de um líquido imprescindível para a manutenção da boa saúde. Afinal, para que o organismo se mantenha funcionando, as reações bioquímicas necessitam da água e são fundamentais: desde a troca de CO2 por O2 na respiração até a digestão. Então, resumindo: para manter a quantidade de água do nosso corpo é preciso repor as perdas, que podem acontecer por meio das fezes, do suor, da urina, da respiração e da difusão pela pele.

3 – Alimente-se bem

Praticar exercícios físicos regularmente e beber água toda vez que sentir sede são atitudes tão básicas (e negligenciadas por muitos) quanto prestar atenção ao que se coloca no prato. Então, busque uma alimentação equilibrada, que integre pelo menos cinco porções de legumes, verduras e frutas todos os dias e, claro, não pule refeições.

4 – Desfrute de boas horas de sono

É durante o sono que o organismo exerce as principais funções restauradoras do corpo, como o reparo dos tecidos, o crescimento muscular e a síntese de proteínas. Esse é um momento glorioso para repor energias e regular o metabolismo. Tudo isso simplesmente dormindo! Ou seja, dormir bem também é fator essencial para manter o corpo e a mente saudáveis. Então, deixe o smartphone fora da cama e desfrute apenas dos lençóis aconchegantes sob um colchão fofinho e bons sonhos!

5 – Use a tecnologia a seu favor

Outro ponto importante é: pense na tecnologia como aliada da saúde. Isso quer dizer que, diante de tantos avanços tecnológicos constatados nos últimos tempos, o mercado oferece muitos produtos e soluções que vão ao encontro de amenizar dores, desconfortos e contratempos quando o corpo grita. O poder dos Pontos Quânticos de Carbono (PQCs) é um exemplo disso. Essa nanotecnologia já foi empregada em calcinhas, cintas para lombar, manguitos e joelheiras. Os PQCs buscam auxiliar no alívio de diversos casos desde as temidas cólicas menstruais, passando por prisão de ventre, incontinência urinária, inchaço, até dores na região lombar, tendinite, fadiga, entre outros contratempos. No caso das cintas, dos manguitos e das joelheiras, podem atuar até mesmo prevenindo e recuperando lesões ou traumas. É que a tecnologia em cena ativa a circulação sanguínea nas regiões, estimulando o metabolismo celular e a regularização das devidas funções.

Como se vê, são atitudes e mudanças simples que têm o poder de agregar mais qualidade de vida ao seu dia a dia e, de quebra, o corpo e a saúde agradecem. Afinal, fica cada vez mais difícil vivermos em um mundo alheios às constantes transformações e ao potencial tecnológico a favor do bem-estar de todos. Então, ajuste seu mindset para constatar na prática vantagens mil.

*Tânia Tiburzio é copywriter na Obserantic, marca que tem como objetivo proporcionar bem-estar e qualidade de vida por meio de inovação tecnológica aplicada em seus produtos, que auxiliam na promoção da saúde física e mental.