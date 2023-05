A equipe da Secretaria de Saúde de Sumaré realizou uma vistoria durante a madrugada de terça-feira (02/05) na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Macarenko. O secretário da pasta, Rafael Virginelli, participou da ação que visa acompanhar o andamento das unidades de saúde, além de realizar melhorias.

De acordo com o secretário, esporadicamente a equipe da Saúde visita às unidades em busca de aperfeiçoamento no atendimento à população. “É um pedido do prefeito Luiz Dalben que vejamos de perto como está o funcionamento de cada uma das unidades de saúde. É um trabalho importante para ajustarmos e melhorarmos o atendimento”, explica Virginelli.

Segundo o secretário, no decorrer do mês outras unidades de saúde de Sumaré serão vistoriadas.