5 Dicas para proporcionar mais qualidade de vida aos pets

Mars Petcare compartilha orientações práticas para enriquecer a rotina de gatos e cães

Mesmo com a correria do dia a dia, pequenos gestos podem fazer toda a diferença na vida dos pets. Brincadeiras, passeios e até momentos de carinho são exemplos de como transformar a convivência com gatos e cães em experiências mais ricas e acolhedoras.

“Os animais de estimação precisam de estímulos, segurança e afeto para terem uma boa qualidade de vida. Mesmo com uma rotina atribulada, é possível promover interações diárias, que trazem benefícios físicos e emocionais não só para os pets, mas também para os tutores. Proporcionar momentos de atenção e vínculo, através de uma rotina mais ativa, saudável e equilibrada, é também uma forma de exercer a guarda-responsável dos pets”, explica Priscila Rizelo, Médica-Veterinária e Gerente de Comunicação e Assuntos Científicos da Royal Canin Brasil.

Pensando nisso, a Mars Petcare, especialista em nutrição e bem-estar animal, detentora das marcas ROYAL CANIN®, PEDIGREE® e WHISKAS®, dentre outras, compartilha orientações práticas para tornar o dia a dia dos pets mais estimulante. Confira!

Enriquecimento ambiental

Estimular os sentidos dos pets por meio de brinquedos, texturas, sons, cheiros e comedouros interativos é uma ótima maneira de incentivar comportamentos naturais. Essas práticas ajudam a combater o tédio e a ansiedade, promovendo equilíbrio emocional.

Atividades interativas

Mesmo com pouco tempo, alguns minutos de brincadeira por dia podem fortalecer a conexão com o pet. Jogar uma bolinha, esconder petiscos pela casa ou oferecer brinquedos que estimulem a curiosidade são exemplos simples e eficazes.

Estímulos mentais e físicos

Variar os brinquedos, propor desafios e explorar caminhos diferentes durante os passeios são atitudes que ativam o intelecto do animal, promovendo gasto de energia e reduzindo sinais de estresse.

Interação social e cuidados diários

Interagir com o pet, oferecer carinho e cuidados diários com sua saúde proporcionam segurança emocional, além de ajudar o animal a se sentir parte ativa do lar.

Alimentação adequada

Oferecer uma alimentação adequada para as suas necessidades e de maneira criativa — em brinquedos apropriados ou em locais variados da casa — estimula os instintos de busca e recompensa. Os alimentos úmidos, além de auxiliar na hidratação do animal, também podem despertar ainda mais seu interesse e tornar esse momento uma experiência sensorial prazerosa.

