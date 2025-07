Prestar atenção no cocô não é vergonha, é cuidado com a própria saúde

Durante uma entrevista ao Mais Você, em 2023, Preta Gil revelou que sintomas como prisão de ventre severa, presença de sangue e fezes em formato de fita antecederam seu diagnóstico de câncer no reto. Apesar dos sinais, a cantora demorou a buscar ajuda médica, priorizando o trabalho. O tumor foi identificado após um episódio grave de sangramento e desmaio que a levou ao hospital.

A saúde intestinal é um dos pilares do bem-estar geral e prestar atenção aos sinais que o corpo envia é fundamental para prevenir doenças. A dermaticista e especialista em saúde integrativa Patrícia Elias tem chamado atenção para um tema muitas vezes tratado com vergonha ou desconforto que é o aspecto do bolo fecal.

“É preciso abandonar a ideia de que falar sobre o funcionamento do intestino é constrangedor. É, na verdade, uma atitude de autocuidado. Preta Gil, ao compartilhar sua história, nos deixou uma lição poderosa de que devemos ouvir os sinais do corpo”, afirma a especialista.

Em vídeo recente publicado no YouTube, canal que Patrícia soma quase 8 milhões de inscritos, ela explica que a cor, o formato, o odor e a consistência das fezes podem indicar desde desidratação até desequilíbrios intestinais graves.

“A maioria das pessoas não tem o hábito de olhar o próprio cocô, mas esse simples gesto pode ajudar a identificar disbiose intestinal (quando há um desequilíbrio da flora bacteriana com redução das bactérias boas e aumento das ruins), infecções, falta de fibras ou até mesmo problemas hepáticos”, afirma Elias.

Segundo ela, fezes muito líquidas ou excessivamente pastosas podem sinalizar viroses, intolerância alimentar ou má absorção de nutrientes. Já o formato em “bolinhas”, semelhante ao de cabrito, geralmente sinaliza uma baixa ingestão de fibras. Quando estão endurecidas, é um sinal claro de falta de hidratação, de água.

“É necessário consumir fibras com bastante água. Sem essa combinação, o intestino resseca e as fezes endurecem, podendo causar fissuras, sangramentos e até hemorroidas”, explica.

Outro ponto relevante abordado por Patrícia é o odor das fezes. Um cheiro excessivamente forte e pútrido pode indicar que os alimentos estão se decompondo no organismo além do tempo adequado, ou seja, “cocô vencido”, como ela define.

“Se você consome muita carne e não se hidrata adequadamente, o intestino demora muito para fazer a digestão e eliminar o resíduo. Para melhorar a digestão, recomendo o uso de enzimas como a bromelina, presente no abacaxi, ou um copo de 400ml de água morna com um limão espremido,uma colher de sopa de óleo de coco e vinagre de maçã pela manhã”, diz.

“A cor das fezes também importa. Enquanto tons marrons claros são considerados saudáveis, colorações como verde, vermelha, amarela ou muito clara podem indicar alterações alimentares ou problemas no fígado e na vesícula biliar”, destaca Patrícia.

Além das orientações alimentares, a especialista reforça a importância da higiene após a evacuação e do uso de lenços umedecidos ou duchas íntimas, evitando o excesso de atrito com papel higiênico, que pode provocar irritações.

Por fim, Patrícia destaca que o funcionamento regular do intestino está diretamente ligado ao equilíbrio emocional. “O intestino é considerado o segundo cérebro. É nele que acontece a produção de boa parte da serotonina, o hormônio da felicidade, mas este nesse caso é produzido para proteção da flora intestinal. Se você vive estressada, irritada, talvez esteja apenas constipada. É pelo intestino que é absorvida a água, as vitaminas, minerais produção de enzimas e hormônios. Temos trilhões de bactérias no intestino e devemos mantê-las saudáveis com o consumo de probióticos, evitar excesso de açúcar pois é extremamente prejudicial para as bactérias boas do intestino, causando acidez e inflamação, além dos alimentos ultraprocessados que prejudicam a flora intestinal. Lembre-se a maioria dos alimentos que consumimos tem seu teor de vitaminas que atuam como antioxidantes e se demorar para o corpo absorver, perde essa função e o corpo fica com as vitaminas baixas. Fazer atividades físicas é fundamental para estimular o movimento peristáltico e ajuda a evacuar,assim como criar uma rotina, um horário específico para seu corpo se adaptar e saber que aquela hora ele pode eliminar o bolo fecal. Se o corpo está tentando eliminar é por que já não tem mais utilidade, está cheio de toxinas e impurezas. Não fique segurando, ao segurar você estará acumulando toxinas e gerando inflamação para seu corpo e poderá desencadear várias complicações na saúde”, frisa Elias.

Mais do que observar os sinais diários, Patrícia alerta sobre a necessidade de consultar um especialista para a realização de exames preventivos, que são indispensáveis.

“A colonoscopia, por exemplo, é um dos principais procedimentos médicos para identificar lesões ou alterações no cólon e no reto, ajudando a diagnosticar precocemente o câncer colorretal. Com o aumento de casos entre pessoas mais jovens, médicos reforçam a importância de iniciar a triagem por volta dos 45 anos, ou antes, em casos de histórico familiar”, alerta a especialista.

A mensagem final de Patrícia Elias é direta: “Não espere sentir dor. Mudanças no hábito intestinal, por menores que pareçam, merecem atenção. O que começa como um incômodo pode ser o primeiro sinal de algo muito maior e quanto antes for descoberto, maiores são as chances de cura. Fica o recado que prestar atenção no cocô não é vergonha, é cuidado com a própria saúde”.

Patrícia Elias é bacharel em Estética e Cosmetologia e pós-graduada em Dermaticista pela Faculdade IBECO. Patrícia comanda um canal de saúde no YouTube brasileiro com mais de 7.6 milhões de inscritos.

