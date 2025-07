O forró, um dos maiores símbolos da cultura nordestina, foi celebrado nas festas juninas realizadas pela EMEB Penha Maria Pires de Andrade Miranda e EMEB Aparecida Rodrigues Prata. Com o tema “Cores do Sertão”, a iniciativa destacou o forró não apenas como gênero musical, mas como manifestação viva da identidade e da história do povo nordestino.

Mais do que uma festa, o evento foi uma declaração de amor às raízes brasileiras. Além da quadrilha, o evento contou com:

exposição de literatura de cordel ,releituras de obras dos pintores Volpi, Djanira e Heitor dos Prazeres além de contação de histórias nordestinas

A coordenadora pedagógica da Educação Infantil de Nova Odessa Marcia Oliveira explicou que a proposta foi aproximar as comunidades do universo cultural do Nordeste através da dança, da música, das histórias e das artes visuais.

“Foi uma celebração que encantou, ensinou e emocionou. Ao som desse ritmo inconfundível, crianças, famílias e educadores reafirmaram, juntos, o valor de celebrar quem somos“, afirmou ela.