Infância 2.0: Amigos de IA e cyberbullying no playground digital

Estudo da Norton revela que 14% dos pais no Brasil dizem que seus filhos já sofreram cyberbullying; e ainda mais afirmam que seus filhos recorrem à IA para obter apoio emocional.

Brasil, julho de 2025 – A Norton, líder global em cibersegurança para consumidores e parte da Gen (NASDAQ: GEN), divulga o Relatório 2025 Norton Cyber Safety Insights: Connected Kids, que oferece uma visão abrangente dos desafios que os pais de crianças em idade escolar enfrentam no ambiente digital. O estudo aponta que 14% dos pais brasileiros* relataram que seus filhos já foram vítimas de cyberbullying, e 39% disseram que seus filhos recorreram à inteligência artificial (IA) em busca de companhia.

À medida que as crianças se tornam digitais desde cedo – muitas começam a usar tablets aos 2 anos** e ganham seu primeiro celular por volta dos 12 -, os pais enfrentam um cenário sem precedentes. O relatório destaca a urgência de fornecer ferramentas que ajudem as famílias a manter as crianças seguras neste cenário digital em rápida evolução.

“As crianças de hoje passam mais tempo online do que nunca, seja estudando, jogando, fazendo compras ou se conectando com amigos. Como pais, queremos tornar o mundo melhor para nossos filhos — incluindo o mundo digital”, afirma Leyla Bilge, Diretora Global de Pesquisa de Golpes da Norton e mãe de dois filhos. Mais de 80% dos crimes cibernéticos globais dependem de manipulação emocional — e os invasores não se importam com a sua idade. Mas o mundo digital não precisa ser um lugar assustador. Estamos aqui para ajudar a capacitar os pais com o conhecimento e as ferramentas necessárias para ajudar seus filhos a navegar pelo universo online com segurança.”

Do offline ao cyberbullying

Embora o bullying não seja novidade, em 2025 ele não termina quando o sinal da escola toca. De acordo com o relatório, dois em cada cinco (40%) pais brasileiros que têm um filho vítima de cyberbullying afirmam que o agressor era um colega de classe ou da escola. Os pais brasileiros relataram que a perseguição acontece por meio de diversas plataformas, com destaque para Instagram (43%), jogos online (41%), Facebook (39%), Tiktok (26%), salas de bate-papo online (21%) e Discord (19%), entre as mais comuns. Mas nem todo cyberbullying acontece nas redes sociais: 21% dos pais no Brasil afirmam que seus filhos já foram atacados por mensagens de texto.

Em meio a essas descobertas preocupantes, há um vislumbre de esperança: mais da metade (57%) dos pais brasileiros afirmam que seus filhos pediram ajuda para interagir online. No entanto, apesar de buscarem ajuda, as crianças permanecem profundamente imersas no mundo digital. Um número impressionante de pais no Brasil afirma tentar controlar o tempo de tela de seus filhos (88%), mas 36% relatam que seus filhos admitiram que encontraram uma maneira de contornar os limites ou controles de tempo de tela. Outros 24% afirmam ter descoberto por conta própria que seus filhos fizeram isso.

Preocupantemente, pais brasileiros relatam flagrar seus filhos envolvidos em comportamentos de risco no ambiente online, como usar dispositivos depois de dormir (39%), acessar sites bloqueados (17%) e, em alguns casos, assistir a conteúdo explícito (14%) ou até mesmo praticar cyberbullying (6%).

Fazendo amigos com IA

Outra preocupação crucial abordada no relatório é o papel crescente da inteligência artificial na vida digital das crianças. Notavelmente, 39% dos pais brasileiros afirmam que seus filhos usam a IA como companhia e apoio emocional, com 67% dos pais relatando que seus filhos usam o ChatGPT.

Embora 64% dos pais no Brasil reconheçam os benefícios da IA para a aprendizagem e a criatividade, as preocupações com seus efeitos indesejados permanecem elevadas. À medida que a IA se integra cada vez mais à vida cotidiana, compreender suas oportunidades e desafios é essencial para moldar uma abordagem equilibrada e inovadora da tecnologia no desenvolvimento infantil.

“À medida que os estudantes crescem em um mundo digital, os sistemas educacionais precisam capacitá-los com habilidades para se tornarem familiarizados com a tecnologia e resilientes no ambiente cibernético. Ao promover a alfabetização digital, capacitamos os alunos não apenas a usar a tecnologia de forma eficaz, mas também a se destacarem em suas vidas acadêmica, pessoal e profissional”, diz Catherine Dunlop, Vice-Presidente Sênior de Parcerias Corporativas da Discovery Education.

5 dicas para manter as crianças mais seguras no mundo digital

O Relatório Connected Kids destaca que, à medida que as crianças interagem com a tecnologia cada vez mais cedo e com mais frequência, é essencial que os pais se mantenham proativos, informados e envolvidos. A Norton recomenda as seguintes etapas para ajudar a criar uma experiência digital mais segura e acolhedora para as crianças:

Tenha conversas desde cedo

Não espere até que haja um problema — converse com seus filhos sobre comportamento online, segurança e gentileza desde o momento em que eles começarem a usar dispositivos. Ferramentas como o The Smart Talk (disponível em inglês e espanhol), desenvolvida pela Norton para a Parent Teacher Association (PTA), são gratuitas e ajudam a facilitar conversas adequadas à idade sobre hábitos e expectativas digitais.

Use ferramentas de controle parental com propósito

Aproveite as configurações integradas do dispositivo e ferramentas confiáveis de controle parental para definir limites de tempo de tela, bloquear conteúdo impróprio e monitorar atividades online. Soluções da Norton, como o Norton Family com recursos como o School Time, podem ajudar os pais a criar limites digitais saudáveis, promovendo confiança e transparência.

Ensine as crianças a reconhecer os sinais de alerta

Ajude as crianças a entender os sinais de cyberbullying, golpes, manipulação de IA ou comportamento predatório e capacite-as a falar se algo parecer estranho.

Modele o uso saudável da tecnologia

As crianças reproduzem o comportamento dos adultos. Dê um exemplo positivo deixando os dispositivos de lado durante o tempo em família, gerenciando seu próprio uso de telas e mostrando como interagir online de forma responsável.

Mantenha-se envolvido, mantenha-se curioso

Converse regularmente com seu filho sobre o que ele está fazendo online. Faça perguntas, explorem aplicativos juntos e continuem aprendendo sobre novas tendências – sejam chatbots de IA ou as plataformas mais recentes de plataformas de redes sociais.

Sobre o Relatório 2025 Norton Cyber Safety Insights Report: Connected Kids

A pesquisa foi conduzida online no Brasil pela Dynata a pedido da Gen, entre 30 de abril e 8 de maio de 2025, com 1.001 adultos com 18 anos ou mais. Os dados foram ponderados conforme necessário por idade, sexo e região para garantir representatividade nacional. Neste relatório, “pais” refere-se a adultos com filhos menores de 18 anos. Para acessar os resultados completos do Relatório 2025 Norton Cyber Safety Insights Report: Connected Kids, visite https://newsroom. gendigital.com/Norton-Cyber- Safety-Insights-Report- Connected-Kids

Sobre a Norton

A Norton é líder em Cibersegurança para consumidores e faz parte da Gen (NASDAQ: GEN), uma empresa global dedicada a promover a Liberdade Digital com marcas de confiança. A Norton protege milhões de pessoas e famílias com soluções premiadas para dispositivos, privacidade online e identidade digital. Seus produtos são certificados por entidades independentes como AV-TEST, AV-Comparatives e SE Labs. A Norton também é membro fundador da Coalition Against Stalkerware. Saiba mais em: www.norton.com

* Neste relatório, “pais” refere-se a pais com filhos menores de 18 anos.

** Fonte: Common Sense Media, “The Common Sense Census: Media Use by Kids Age Zero to Eight, 2023”. Disponível aqui.

