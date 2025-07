Brasil registra 3,6 milhões de sistemas de energia solar; residenciais lideram crescimento

A energia solar distribuída está se espalhando pelos telhados do Brasil. O país já ultrapassou a marca de 3,66 milhões de sistemas de geração solar distribuída em funcionamento até junho deste ano, segundo dados do Infográfico Solfácil , relatório que acompanha o desempenho do setor mensalmente da Solfácil , maior ecossistema de soluções solares da América Latina, com base em informações da ANEEL.



Esse crescimento tem sido puxado por quem busca economia na conta de luz e mais independência energética. Só neste ano, quase metade das novas conexões (46%) foram feitas com sistemas de 3 a 6 kilowatts-pico (kWp), potência comum em residências e pequenos imóveis. Em 2017, essa faixa representava 35% das instalações.

Ao todo, 82% dos sistemas solares no país estão em residências. Na sequência, aparecem os setores comercial e rural, cada um com 8% das conexões, e o setor industrial, com 1%.

De janeiro a junho de 2025, foram 419 mil novos sistemas conectados à rede elétrica. Apesar do avanço, a potência total caiu 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso porque agora há mais instalações pequenas, voltadas para o consumo doméstico.

Para Fabio Carara, CEO e fundador da Solfácil, investir em energia solar continua sendo um bom negócio. “O custo das placas solares seguem em queda, o retorno sobre o investimento é rápido, normalmente em menos de três anos, e a conta de luz não para de subir”, afirma o executivo.

Centro-Oeste é a região com mais projetos de geração distribuída

Entre as regiões, o Centro-Oeste se destaca proporcionalmente, com 9,5% das unidades consumidoras com uso da energia solar. Em seguida desponta o Sul (7,6%), Norte (5,6%), Sudeste (5,2%) e Nordeste (5,1%).

SP, BA e MG lideram instalações de energia solar no Brasil nos últimos 12 meses

Nos últimos 12 meses, São Paulo, Bahia e Minas Gerais foram os estados que mais instalaram sistemas solares no país. São Paulo lidera o ranking com 159 mil novas conexões, seguido por Bahia (69 mil) e Minas Gerais em terceira posição com (64 mil). Mato Grosso aparece em quarto lugar (63 mil) e Rio Grande do Sul em quinto (53 mil).

Veja o ranking dos 10 estados com mais conexões de energia solar no último ano:

