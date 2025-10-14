Perto dos 6 anos, Shopping ParkCity Sumaré fala em crescimento e novidades

Empreendimento segue fortalecendo presença na região com operações e programações especiais

O Shopping ParkCity Sumaré segue em ritmo de crescimento e celebra a inauguração de novas operações, que chegam para diversificar ainda mais o mix de lojas e fortalecer o empreendimento como centro de compras e lazer.

A mais recente novidade é a clínica de podologia Pé Feliz. Com uma equipe altamente qualificada, a clínica oferece tratamentos personalizados para uma ampla gama de condições podológicas.

Outras operações que iniciaram as atividades recentemente no Shopping ParkCity Sumaré são a Yup Presentes, que conta com uma variedade de produtos criativos e licenciados de personagens do imaginário infantil e fantasioso, uma unidade da franquia Casa do Celular, que oferece produtos de tecnologia da telecomunicação como celulares, smartphones, tablets e seus agregados, a L’Occitane au Brésil, com sua linha de cosméticos inspirados na biodiversidade brasileira, e a NXT Eletric, que comercializa veículos elétricos e sustentáveis.

Entre as lojas revitalizadas estão a Parmeggio, especializada em massas, grelhados e saladas, a Forever Make, que oferece produtos de maquiagem e cuidados pessoais, o Sucão, especializado em alimentação saudável e natural com opções vegetarianas, e a Sun Perfumes Importados, que passou por uma ampliação da loja e incremento no mix de produtos. A repaginação dos ambientes proporciona ainda mais conforto aos clientes.

“O Shopping ParkCity Sumaré vem se consolidando como um espaço de lazer, convivência e experiências para toda a família. Nosso objetivo é oferecer um ambiente agradável, com opções que unem entretenimento, segurança e bem-estar”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

Mês das crianças

Neste Mês das Crianças, o Shopping tem atraído milhares de pessoas com uma programação especial, repleta de eventos para diferentes gostos e faixas etárias. Além disso, o ParkCity Sumaré já se prepara para celebrar seus 6 anos com uma agenda diversificada durante o mês de novembro, com shows musicais, apresentações teatrais, encontros e exposições. A celebração marcará também o início da temporada de Natal, com uma programação completa de entretenimento, promoções e uma decoração exclusiva.

E as novidades não param por aí. Em breve, o público poderá conferir o quiosque Bom Milho, que chegará à Praça de Alimentação com uma variedade da tradicional iguaria brasileira, oferecendo milho cozido, pamonha e outras delícias típicas. Além disso, a franquia O Boticário deixará de operar no formato quiosque para atender o público em uma loja, com espaço mais amplo, oferecendo mais conforto e variedade de produtos aos clientes.

Também está previsto, ainda neste mês, a ampliação do mix de serviços. O empreendimento receberá o Chaveiro Trevisan, que contará com serviços de cópias, consertos e acessórios, e o quiosque Seu Momento, com as tradicionais poltronas de massagem.

Até o final do ano, o empreendimento vai inaugurar uma unidade do Divino Fogão, rede com mais de 40 anos de dedicação à culinária brasileira, além de uma unidade da CVC, maior operadora de turismo da América Latina, que oferecerá pacotes nacionais e internacionais, cruzeiros e experiências personalizadas para todos os perfis de viajantes.

“A ampliação do mix é resultado de um trabalho estratégico realizado pela administração do Grupo AD, em conjunto com o Grupo de Empreendedores, para antecipar as necessidades do consumidor e atrair marcas relevantes para o nosso público”, afirma Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

