Hortolândia continua contando larvas de Aedes aegypti nas casas

Prefeitura realiza ação nas regiões central e do Jd. Novo Ângulo, esta semana; ADL é importante para verificar como está a infestação do mosquito na cidade

Leia Mais notícias da cidade e região

Hortolândia prossegue firme com ações de combate ao Aedes aegypti, vetor de transmissão de Dengue, Chikungunya e Zika. A Prefeitura continua a executar a Análise de Densidade Larvária (ADL). Esta semana, as equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), órgão da Secretaria de Saúde, percorrem as regiões central e do Jardim Novo Ângulo para visitar imóveis residenciais.

De acordo com a UVZ, a realização da ADL é importante para verificar como está a infestação de Aedes aegypti no município. A partir do resultado obtido, a Prefeitura traça novas estratégias e/ou reforça ações de enfrentamento ao mosquito e prevenção às arboviroses.

Realizar a ADL em outubro é ainda importante por causa do início do período primavera/verão, época do ano em que a atividade do mosquito é maior por causa das temperaturas mais altas registradas nas duas estações. Com isso, a UVZ salienta que a tendência é que o resultado da ADL seja alto.

AMOSTRAGEM

A UVZ executa a ADL por amostragem. De acordo com o órgão, são visitados, em média, 600 imóveis em cada uma das cinco regiões que compõem a cidade, totalizando 3.000 imóveis visitados. A definição dos quarteirões a serem percorridos pelas equipes é feita por sorteio. A previsão da UVZ é que a ADL seja concluída nesta semana, a depender das condições climáticas. A ação é feita, habitualmente, três vezes ao ano: janeiro, julho e outubro.

A ADL consiste em fazer a contagem da quantidade de larvas de Aedes aegypti encontradas nas casas pela UVZ. As equipes visitam as casas dos moradores para investigar locais onde podem haver larvas do mosquito e eliminá-las, assim como os criadouros onde foram encontradas as larvas.

Ainda durante a ação, os agentes recolhem, identificam e contabilizam algumas das larvas para gerar o chamado Índice de Breteau, que mede a quantidade de larvas encontradas. O índice é dividido em três escalas: de 0 a 1, considerado baixo; de 1 a 4, médio; e acima de 4, alto.

De acordo com a UVZ, na análise feita em julho deste ano, o índice foi de 0.8. O índice foi baixo por ter sido na época do inverno, quando a atividade do Aedes aegypti é menor por causa das temperaturas mais baixas.

PERMITIR ENTRADA

Diante da importância da ADL, a Prefeitura de Hortolândia reforça a solicitação para que a população permita a entrada em suas casas dos agentes da UVZ para realizar a ação. Eles estão identificados com crachá e uniforme. Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato com a UVZ pelos telefones (19) 3897-3312 ou (19) 3897-5974.

Em razão da ADL, a UVZ suspendeu temporariamente a ação semanal de busca ativa na cidade. A ação será retomada após o término da ADL.

De acordo com a UVZ, neste ano Hortolândia registra 20.303 casos notificados de Dengue, dos quais 6.907 casos positivos e oito óbitos confirmados. Já de Chikungunya são 32 casos notificados, sendo um caso positivo e nenhum óbito. Este ano o município ainda não registra nenhum caso de Zika.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP