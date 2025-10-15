Busca por transplante de barba e sobrancelhas cresce no mundo

Cirurgião de transplante capilar, Dr. Rafël Cerávolo explica como as novas tecnologias garantem resultados mais seguros e naturais

Em pesquisa recente, a Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar (ISHRS) destacou o crescimento dos procedimentos de implante de cabelos externos ao couro cabeludo, como os transplantes de barbas e sobrancelhas. O estudo indica que essas técnicas representaram 18% dos atendimentos em 2024, o que corresponde a 5 % a mais do que em 2021. No caso das mulheres, a tendência cresceu 17% no mesmo período. Estes aumentos indicam mudanças culturais e comportamentais, além de refletirem o avanço das técnicas disponíveis.

Para o cirurgião de transplante capilar, Dr. Rafaël Cerávolo, a técnica Follicular Unit Extraction (FUE) oferece segurança e resultados satisfatórios. “O procedimento não deixa cicatriz linear, pois os folículos são extraídos individualmente. É uma técnica minimamente invasiva, com recuperação rápida e menor risco de complicações. Além disso, permite controle total sobre a direção dos fios e melhor aproveitamento da área doadora, provocando menos dor e desconforto, já que dispensa cortes grandes e pontos”, conclui o médico.

O transplante de sobrancelhas e barba é indicado para pessoas que têm falhas naturais nas regiões, dificuldade de crescimento ou formato irregular dos pelos. O procedimento também facilita o tratamento de queimaduras e acidentes ou ainda pacientes que perdem os pelos por doenças ou o uso de medicamentos. “Esse tipo de método combina dois pontos essenciais: melhora a aparência, atendendo a um desejo estético, e ao mesmo tempo funciona como reparador para casos em que houve perda de pelos”, conclui.

Sobre Rafaël Cerávolo 

Médico há mais de 11 anos, formado pela Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS), o Dr. Rafaël Cerávolo é Cirurgião de Transplante Capilar, Anestesiologista e pós-graduado em Alta Performance.

Com ampla experiência no tratamento da calvície e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Capilar (SBRCC), é referência em transplante capilar na Baixada Santista, atuando com a técnica Follicular Unit Extraction (FUE), método de última geração, reconhecido mundialmente pela precisão, segurança e resultados naturais.

