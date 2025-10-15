Os brasileiros 60+ são os que mais reciclam, aponta pesquisa do Sindiplast/Nexus

Leia Mais notícias do Brasil

Dados inéditos de uma pesquisa da Nexus, encomendada pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico, Transformação e Reciclagem de Material Plástico do Estado de São Paulo (Sindiplast), revelam o perfil do brasileiro que mais recicla: os mais engajados em práticas sustentáveis no Brasil são brasileiros com mais de 60 anos.

Segundo a pesquisa Sindiplast/Nexus, 78% dos entrevistados com mais de 60 anos afirmam separar o lixo para reciclagem, ante 72% na faixa entre 41 e 59 anos. Já entre os mais jovens o percentual cai significativamente, ficando em 63% na faixa dos 25 aos 40 anos e 62% entre os que têm entre 16 e 24 anos. Quanto mais jovem, menor o hábito de separar o lixo.

Já no quesito gênero, há poucas diferenças entre o comportamento masculino e feminino: 70% das mulheres costumam separar o lixo para reciclagem regularmente e, entre os homens, o percentual é de 68%.

Quanto à escolaridade, 69% dos brasileiros com ensino fundamental separam o lixo para reciclagem (sendo que 53% sempre e 16% na maioria das vezes); 68% dos entrevistados com ensino médio têm o mesmo hábito (sendo que 44% sempre e 24% na maioria das vezes) e 69% com ensino superior (sendo que 46% sempre e 23% na maioria das vezes).

Metodologia

A Pesquisa da Nexus, a pedido do Sindiplast, foi feita por telefone, com 2.009 pessoas a partir de 16 anos, nos 26 estados e Distrito Federal. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP