Um adolescente teria jogado uma pedra em um enxame de abelhas no quintal de uma casa, provocando um ataque que deixou sete pessoas feridas e resultou na morte de dois cães da raça pitbull, nesta terça-feira (14), em Santa Bárbara d’Oeste.

Entre as vítimas estão uma mulher de 27 anos, um jovem de 19, uma criança de 13, uma criança de 3 anos e três bombeiros que atuaram na ocorrência.

Todos receberam atendimento médico e passam bem. Os cães, porém, não resistiram às picadas, mesmo após serem socorridos.

E o adolescente?

O helicóptero Águia e a Defesa Civil participaram da ação, e o local foi isolado para a retirada segura do enxame.

