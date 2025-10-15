Um adolescente teria jogado uma pedra em um enxame de abelhas no quintal de uma casa, provocando um ataque que deixou sete pessoas feridas e resultou na morte de dois cães da raça pitbull, nesta terça-feira (14), em Santa Bárbara d’Oeste.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Entre as vítimas estão uma mulher de 27 anos, um jovem de 19, uma criança de 13, uma criança de 3 anos e três bombeiros que atuaram na ocorrência.
Todos receberam atendimento médico e passam bem. Os cães, porém, não resistiram às picadas, mesmo após serem socorridos.
E o adolescente?
O helicóptero Águia e a Defesa Civil participaram da ação, e o local foi isolado para a retirada segura do enxame.
Leia Mais notícias da cidade e região