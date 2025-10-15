Uma idosa de 64 anos está desaparecida desde a tarde desta terça-feira (14) em Nova Odessa. Trata-se de Simone Maria Vidor, moradora do Jardim Nossa Senhora de Fátima. + NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com familiares, Simone tomou um remédio e saiu de casa por volta das 16h, não sendo mais vista desde então. A família pede ajuda da população para localizar a idosa.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Simone Maria Vidor pode entrar em contato com a filha, Isabella da Costa Ortega, pelo telefone (11) 96591-0545.