Claúdia Raia e Fernanda Montenegro: as 8 celebridades que mais inspiram os brasileiros a envelhecer bem

Afinal, uma celebridade tem o poder de influenciar as pessoas a encararem melhor o próprio envelhecimento, aceitando a chegada da idade e adotando hábitos de vida mais saudáveis?

A Vhita, empresa de suplementos alimentares, fez essa pergunta a centenas de brasileiros recentemente e descobriu que sim: 40% dos ouvidos pela marca afirmaram se inspirar (e muito!) em famosos +40 que discutem esse tema — seja na TV ou nas redes sociais.

O estudo, aliás, buscou compreender quais as figuras públicas mais lembradas pela população quando o assunto é envelhecer bem atualmente. Os respondentes podiam apontar o nome que quisessem — e, de um total de cerca de 500 respostas, 303 nomes diferentes foram citados ao longo do levantamento.

As atrizes Cláudia Raia (48% das respostas) e Fernanda Montenegro (45%) foram as mais apontadas no estudo, seguidas pela apresentadora Xuxa (44%) e pelas também atrizes Alessandra Negrini, Glória Pires e Susana Vieira, todas com 42% das menções.

Já entre os homens, dois nomes apareceram na maioria das respostas: os atores Tony Ramos, citado por 26% dos entrevistados, e Ary Fontoura (22%).

“Parte do imaginário popular dos brasileiros, estamos falando de celebridades +40 que inspiram, no geral, por encararem a própria idade positivamente, mostrando que é possível envelhecer com alto astral, energia e qualidade de vida”, comenta Bárbara Cino, nutricionista da Vhita. “Esse também é o propósito do novo podcast da Vhita, ‘Pod Nessa Idade?’, onde a atriz e apresentadora Carolina Ferraz traz dicas de bem-estar e longevidade para mulheres maduras ao lado de profissionais e especialistas.”

A influência das celebridades na mudança de hábitos

Na prática, a pesquisa mostrou como a relação de celebridades mais velhas com a chegada da idade vem ajudando as pessoas a refletirem sobre certos hábitos ligados à longevidade — como a alimentação, atividades físicas e cuidados com a saúde mental, por exemplo.

Não por acaso, 7 em cada 10 respondentes (68%) disseram que passaram a se exercitar com mais regularidade por influência de algum famoso ou famosa, enquanto 61% começaram a se preocupar com o que ingerem diariamente pelo mesmo motivo.

O número é similar aos 60% que afirmaram ter começado a cuidar da pele com mais ênfase depois de ver ou ouvir celebridades falando sobre o assunto.

Mais até do que priorizar certos hábitos, quando questionados sobre o impacto dos bons exemplos da mídia na própria rotina, 19% dos respondentes mencionaram que também interromperam costumes prejudiciais à saúde, como fumar, por exemplo — tudo em prol de uma velhice longa, prazerosa e confortável.

Envelhecimento e etarismo: qual o papel social das celebridades?

Para entender o real impacto das celebridades quando o assunto é o envelhecimento, ao longo da pesquisa, uma das curiosidades da Vhita girou em torno do papel social das figuras públicas em torno do tema — já que o que não faltam, hoje, são tabus envolvendo a chegada da idade.

Para a maioria dos ouvidos pela marca, o grande trunfo das figuras públicas está em duas coisas: de um lado, no poder de inspirar hábitos de vida melhores (73%) e, de outro, no de mostrar como é possível envelhecer com naturalidade (65%), fazendo as pazes com os sinais e limitações dessa fase da vida.

Já 44% dos ouvidos no estudo disseram que essas celebridades são fundamentais, hoje, para discutir o etarismo nos diferentes contextos sociais… apontando para mudanças na forma como questões de idade são abordadas no trabalho, mídia, linguagem e dia a dia em sociedade.

Metodologia

Para compreender as celebridades mais lembradas quando o assunto é envelhecer bem, nas últimas semanas, foram entrevistados 500 adultos (maiores de 18 anos) residentes em todas as regiões e conectados à internet. O índice de confiabilidade foi de 95%, e a margem de erro foi de 3,3 pontos percentuais.

Ao todo, os respondentes tiveram acesso ao total de 5 questões, que exploraram os principais canais onde consomem conteúdos sobre o assunto, as figuras públicas mais populares e seu impacto na forma como as pessoas pensam no envelhecimento. A organização das respostas possibilitou a criação de diferentes rankings, nos quais você confere o percentual de cada alternativa apontada pelos entrevistados.

