Tempo de espera para visto americano dobra em um ano e volta a ultrapassar 50 dias nos consulados brasileiros

O tempo de espera para o visto americano no Brasil mais que dobrou em um ano e voltou a ultrapassar os 50 dias. Segundo levantamento da Viva América, empresa de assessoria imigratória para os Estados Unidos, a média nacional chegou a 57 dias em outubro de 2025 – o dobro do registrado no mesmo período de 2024. São Paulo lidera o ranking entre os consulados brasileiros e está entre os cinco postos que mais emitem vistos no mundo, ficando atrás apenas de Monterrey, Bogotá, Cidade do México e Guadalajara.

O alto volume é resultado de um conjunto de fatores, como a demanda por viagens de férias, com a aproximação da alta temporada de fim de ano, e o acúmulo de solicitações de viajantes que buscam se antecipar para evitar a nova Visa Integrity Fee (valor adicional de US$ 250, que será cobrado de solicitantes de vistos de turismo, estudo, intercâmbio e trabalho temporário, inclusive de brasileiros).

A fila mais longa atualmente é a do Consulado de São Paulo, com espera até 16 de dezembro de 2025 – média de 70 dias. Em seguida aparecem Porto Alegre (63 dias), Brasília (60), Recife (57) e, por último, Rio de Janeiro (35).

“O aumento recente no tempo de espera nos consulados é resultado direto de dois fatores: sazonais e de comportamento do viajante. De um lado, há o acúmulo natural de pedidos motivado pelas viagens de fim de ano e férias escolares de dezembro e janeiro, quando tradicionalmente cresce a demanda por vistos de turismo. De outro, observamos um movimento antecipado de solicitantes que querem garantir o agendamento antes da entrada em vigor da nova taxa de integridade, que, apesar da grande repercussão, é importante destacar que essa cobrança ainda não está em vigor”, explica Rodrigo Costa, CEO da Viva América.

O aumento das filas reflete o comportamento cíclico do setor e o crescimento contínuo do turismo internacional brasileiro. A expectativa é de que os prazos voltem a cair gradualmente, a partir do início de 2026, após o pico de viagens de fim de ano. “A demanda alta é um bom sinal, significa que o brasileiro continua vendo os EUA como um destino prioritário apesar das políticas mais rigorosas de imigração”, pontua Costa.

Emissões de vistos para brasileiros

Nos cinco primeiros meses de 2025, a Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil emitiram 379,3 mil vistos, uma queda de 24,8% em relação ao mesmo período de 2024, que totalizou 480,8 mil.

O visto B1/B2 (turismo e negócios) responde pela grande maioria dos pedidos, com 356,9 mil emissões, equivalente a 94% do total. Apesar da queda, o Brasil segue como o 4º país que mais emite vistos americanos, atrás apenas de México, Índia e China.

Turistas brasileiros seguem em alta nos EUA

De acordo com dados do Escritório Nacional de Viagens e Turismo dos EUA (NTTO), apurados pela Viva América, 788,6 mil turistas brasileiros visitaram os Estados Unidos entre janeiro e maio de 2025, o que representa um aumento de 3,4% em relação ao mesmo período de 2024.

Apesar da queda geral de turistas em território americano, o número de brasileiros que têm como destino a terra do Tio Sam segue em direção oposta. O Brasil ocupa hoje a 5ª posição no ranking global de emissores de turistas aos EUA, atrás apenas de México, Canadá, Reino Unido e Índia.

Dentre os destinos preferidos dos brasileiros, a Flórida continua sendo o destaque com 437,9 mil turistas brasileiros (+7,4% em relação a 2024), seguida de Nova York (82,9 mil) e Califórnia (50,2 mil).

“Os Estados Unidos continuam entre os destinos internacionais preferidos dos brasileiros, especialmente cidades como Orlando, Nova York e regiões da Califórnia, que mantêm forte apelo turístico. A queda do dólar tem contribuído para impulsionar as viagens, o que estimula também a procura por novos vistos, gerando fluxo de turistas brasileiros para o país”, explica o CEO da Viva América.

Tempo de espera dos Consulados dos EUA no Brasil para a emissão de vistos B1/B2 (turismo e negócios)

